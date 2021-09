MotoGP asegurado en Argentina hasta 2025

El Gran Premio de la República Argentina de Moto GP, que tiene como escenario habitual el autódromo de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, volverá a celebrarse en abril del año próximo y seguirá en el calendario de la categoría por lo menos hasta 2025 inclusive, según un acuerdo rubricado ayer.

El Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación a través del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, en conjunto con Grupo OSD como promotor local, firmaron este miércoles el nuevo acuerdo con la empresa Dorna Sport que asegura la realización del Gran Premio de la República Argentina por tres años más."Este evento internacional conjuga las dos áreas de nuestra cartera y es muy importante mantenerlo en nuestra agenda", le manifestó a Télam el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

"Hablamos con los promotores de turismo no sólo de lo que significa la carrera en términos deportivos sino también el impacto económico que tiene, porque atrae turismo que no se limita a Termas o Santiago del Estero sino que se extiende a Tucumán, a Salta, a Catamarca, a toda la región", agregó.



POR AHORA SIN F-1

Lammens, en cambio, descartó por el momento la posibilidad de recuperar el GP de Fórmula 1. "Es un sueño, claro, pero por ahora el tema no está en nuestra agenda", respondió.En la presentación de la competencia y del nuevo acuerdo, además de Lammens, estuvieron el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa; y el CEO de Grupo OSD, Orlando "Orly" Terranova.

En tanto, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, estuvo presente por videollamada desde Austin (Estados Unidos), donde el MotoGP llevará a cabo la fecha 15 de la actual temporada. La firma del acuerdo le permite a la Argentina seguir siendo sede en América Latina del mayor espectáculo del motociclismo deportivo mundial, una unión que se extiende desde 2014 y fue sólo interrumpida por los efectos de la pandemia de Covid-19.

Para el reencuentro de Argentina con el MotoGP, Termas de Río Hondo lucirá renovada, con mejoras en su infraestructura y vías de circulación, que se suman a su amplia oferta hotelera, gastronómica y de servicios. En tanto, el Circuito Internacional recibirá al MotoGP con su renovado paddock y el nuevo sistema de banderilleros electrónicos de última generación, que permitirán incrementar la seguridad de la competencia.

“Estamos muy satisfechos y felices con la renovación del compromiso que Dorna Sports nos ha dado desde 2014, para seguir organizando en Argentina un Gran Premio de MotoGP. El esfuerzo es enorme, pero lo podemos llevar adelante porque contamos con un gran equipo de trabajo encabezado por el ministro Lammens y el gobernador Zamora", señaló Terranova.

"El MotoGP es un evento que nos permite ser referencia en el deporte de elite mundial. Redoblamos el esfuerzo para que cada nueva edición sea aún mejor y con una mayor experiencia para el público que nos acompaña. Termas nos recibirá más linda que nunca, el circuito lucirá perfecto y seguimos hacia adelante para no dejar de ser referencia en esta parte del mundo”, concluyó.



EN ESTADOS UNIDOS LA 15ª

El Mundial de MotoGP llegará esta fin de semana al continente americano donde se llevará a cabo el Gran Premio de Estado Unidos en el marco de la décimo quinta ronda de la temporada 2021. La competencia se disputará en el Circuito de las Américas y el primer ensayo realizará eL viernes a las 11:55 (hora argentina), mientras que la segunda prueba será el mismo día a las 16:10.

En tanto, el sábado a las 11:55 será el turno del tercer entrenamiento, mientras que a las 15:30 se realizará el cuarto, a las 16:00 será la Clasificación y el domingo a las 16:00 se disputará la carrera central. COTA es el primer trazado de Estados Unidos diseñado específicamente para los Grandes Premios, se encuentra cerca de la ciudad de Austin, en Texas, y cuenta con un largo recorrido de 5.513 kilómetros y una capacidad de 120.000 espectadores.