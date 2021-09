Hamilton y el "sueño" de algún día en Ferrari

En plena pelea por uno de los campeonatos más disputados de los últimos años, Lewis Hamilton, sueña con su octavo título mundial de F1. El británico reflexionó sobre una de las pocas cosas, récords o hitos, que no ha logrado en su carrera y no tiene pinta de poder lograr: haber corrido en el equipo Ferrari."Nunca ha sido realmente posible y nunca sabré exactamente por qué", aseguró Hamilton charlando en Sky Italia."Durante años, siempre que voy a Monza y veo a los fans, los escucho decir '¡Ven a Ferrari!' y me calienta el corazón, pero la verdad es bastante sorprendente que nunca haya manejado para Ferrari después de tantos años. Porque es un sueño para todos, un objetivo a alcanzar", reconoció el británico, que corrió para McLaren y Mercedes desde que debutó en 2007.El rumor más fuerte llegó en 2019, cuando hubo una reunión entre John Elkan, presidente de los de Maranello, y un Lewis Hamilton que tardaba en renovar con Mercedes. No pasó nada, todo desmentido..."Tengo un par de Ferrari en casa que puedo conducir, pero no el Ferrari de F1", agregó con un aviso de futuro: "Les deseo lo mejor aunque en un futuro cercano tendré que evitar que ganen el campeonato mundial".Allí en ese futuro, tendrá que lidiar con la nueva generación, dentro (Russell) y fuera: Leclerc, Sainz, Verstappen, Gasly. "Honestamente, no tengo miedo de eso, de hecho, es parte de la razón por la que quiero quedarme en la F1, porque realmente será una oportunidad para mostrar mis habilidades. No tengo miedo, solo quiero ganar y ellos no le tienen miedo a nada. Espero todavía merecer mi lugar aquí, para poder responderles de la manera más efectiva posible", cerró.