¿Alberto y Cristina en un acto en la Rosada?

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Alberto Fernández volverá a encabezar hoy un "gran acto" en la Casa Rosada para anunciar el envío al Congreso del proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, tras varios días de mantener un bajo perfil y "escuchar" a los argentinos.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que detallaron que la actividad está prevista para las 18:00 en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno.

Con la posible participación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Estado se mostrará nuevamente a la cabeza de un anuncio oficial junto a gran parte del Gabinete nacional.

Luego de una semana en la que el Presidente se focalizó en "escuchar" de manera personal a los argentinos, a través de diferentes actividades de "proximidad", se volverá a poner al frente de un anuncio.

Tras el revés electoral en las PASO, que desembocó en una crisis interna en la coalición gobernante y cambios en el Gabinete, los principales socios políticos del Frente de Todos volverán a mostrar una foto de unidad en el inicio oficial de la carrera proselitista de cara a la elección del 14 de noviembre.

La última aparición del Presidente en un acto oficial había sido en el partido bonaerense de José C. Paz junto al intendente Mario Ishii.

En una suerte de relanzamiento de la campaña electoral, el jefe de Estado será el principal orador de la actividad en la que el Ejecutivo anunciará importantes incentivos para el sector agroindustrial.

No obstante, el retorno del Presidente en un acto con anuncios de gestión no implicará la vuelta al ritmo que mantenía semanas previas a las PASO, ya que continuará con sus "bajadas a territorio" para compartir encuentros con grupos reducidos.

Si efectivamente se concreta la presencia de la vicepresidenta en Casa de Gobierno, se trataría del primer encuentro público entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández tras la crisis interna que se generó a mediados de septiembre.

Luego de que la ex mandataria publicara una carta con fuertes críticas hacia la gestión nacional y ordenara a los ministros "propios" a presentar sus renuncias, el Presidente y su Vice no volvieron a compartir una actividad en conjunto.

De esta manera, el Frente de Todos buscará mostrarse revitalizado y unido, con la mira puesta en dar vuelta el resultado electoral en los comicios del próximo 14 de noviembre.