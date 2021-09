Distintas opiniones por la medida del Gobierno

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El dirigente Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, admitió que la expectativa del sector era que el Gobierno liberara por completo las exportaciones de carne y no sólo los embarques hacia China.

Achetoni evaluó al encuentro de la Mesa de Enlace con el Gobierno con un aprobado "con lo justo".

Pero aseguró que con el conjunto de las entidades rurales no están conformes: "Nuestra expectativa era que se abriera la exportación por completo", dijo.

La flexibilización del cepo a las exportaciones de carne anunciada por el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, significó la liberación de la venta de "vaca conserva", que se destina a China.

El encuentro previo al anuncio estuvo monopolizado por lo referente a la exportación de carne y el pedido de los dirigentes rurales de acceso al crédito para los productores que estén alcanzados por retenciones de más del 5%.

"Nos quedan una infinidad de temas para abordar, como retenciones, economías regionales, carnes alternativas, lechería, entre otros, pero lo coyuntural y necesario despejar eran estos temas principales", advirtió Achetoni.

Con respecto al nuevo ministro de Agricultura, dijo que que "se lo ve con un poder de decisión mucho más fuerte, pero no nos descuidamos ni distraemos sobre que estamos en un contexto electoral y el revés electoral que tuvieron los hace reconocer errores que no sé si hubiesen reconocido de otra manera".

Los productores autoconvocados, por su parte, han sido duros con la llegada de Domínguez a la cartera agraria.

Achetoni indicó que "como entidad con el sector autoconvocado tenemos una relación amistosa, pero no tenemos que rendirle cuentas" y destacó que las gestiones que llevan a cabo están dando resultado.

Sobre una posible suba de las retenciones de trigo y maíz a cambio de reducir la de la soja, señaló que "lo que está próximo a cosecharse es el trigo y sería una muy mala noticia que tenga un 3% más de retención".

Por su parte, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que los dirigentes agropecuarios se quedaron "con gusto a poco" tras el encuentro con el Gobierno por las exportaciones de carne.

"La expectativa nuestra era la apertura total de las exportaciones. La suspensión es mala, no sirve para nada y pone nerviosos no solo a los productores sino también a los frigoríficos", afirmó el dirigente.

Finalmente, Elbio Laucirica, el presidente interino de Coninagro, calificó de "positiva" a la reunión de los integrantes de la Mesa de Enlace con el Gobierno.

Destacó en especial la decisión de flexibilizar el cepo a las exportaciones de carne y rehabilitar las ventas de vacas en desuso a China.

"Fue muy positiva porque no solamente tuvimos la presencia del ministro de Agricultura, sino del Jefe de Gabinete, el ministro del Interior y de cinco gobernadores de las provincias más ganaderas del país", expresó.

Consideró que la participación de los funcionarios dio respaldo a la Mesa de Enlace y hace a su "jerarquización".