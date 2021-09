"No deberá superar el 24% de la producción total", dijo Domínguez

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró que la exportación de carne "no deberá superar nunca el 24% de la producción total", y reconoció que el sector ganadero necesita "reglas claras y previsibles".

En relación con el resultado de la reunión que mantuvo con la Mesa de Enlace, comentó: "El acuerdo pactado en la órbita del Ministerio de Producción continúa hasta el 31 de diciembre. Lo que cambia es resolver el problema de 140.000 vacas de faena, vacas viejas, que el mercado interno no consume y que está en manos de pequeños y medianos productores".

En ese encuentro -del que también participaron varios gobernadores- se anunció que el Gobierno flexibilizará desde el lunes próximo el cepo a las exportaciones de carne y rehabilitará las ventas de vacas "viejas" a China.

Domínguez aseguró que el cepo continuará para las exportaciones de cortes "populares" y consideró que "no hay ninguna razón para que el precio del asado suba de vuelta".

La suspensión de las exportaciones de carne comenzó a regir en mayo de este año, con el objetivo de bajar los precios en el mercado interno. En ese momento, la medida se tomó por 30 días, pero fue prorrogada.