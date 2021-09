El secretario de Comercio Exterior de la provincia, Germán Burcher, participó este miércoles de la apertura de la 6º Edición del Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior (CIECEx), bajo el lema “Comercio exterior 4.0: desafíos y estrategias en el nuevo escenario mundial”. Además, participó de la ronda de la misión inversa autopartista que tradicionalmente se hace en el marco del Congreso. Acerca de la realidad del sector, el funcionario señaló que “hoy en día el sector exportador está atravesando un momento muy positivo; el sector industrial venía mostrando señales de recuperación, de crecimiento, de consolidación, distintos sectores de la actividad industrial de Santa Fe han traccionado, pero el sector exportador evidenció este crecimiento de una manera muy notoria”.

“El año pasado, producto de la pandemia hubo una caída del comercio internacional a nivel global; en Latinoamérica cayeron las exportaciones, en Argentina cayeron las exportaciones y Santa Fe no escapó a esa realidad, donde en 2020 las exportaciones de Santa Fe cayeron un 20 %. Producto de la oferta y la demanda se produce el fenómeno de la caída del comercio exterior; lo que ocurrió en este tiempo es que en los primeros siete meses del año, hubo un crecimiento del 58 % de las exportaciones de la provincia, con lo cual recuperó el 20 % caído el año pasado y está en valores anteriores a la pandemia, frente al crecimiento por ejemplo del 35 % de las exportaciones de Argentina”, analizó Burcher.

El secretario de Comercio Exterior, continuó explicando que “este crecimiento notorio de las exportaciones de Santa Fe, ocasionó que actualmente el 25 % que exporta Argentina sale de nuestra provincia; esto quiere decir que cada 4 dólares que exporta el país, 1 dólar sale de Santa Fe”. Otro dato importante que compartió el funcionario, es que las exportaciones de Santa Fe entre enero y julio crecieron un 58 % y si se observan las manufacturas de origen industrial, tuvieron un crecimiento del 100 %, con lo cual está creciendo en participación la exportación asociada al entramado pyme característico de nuestra provincia.



POLITICAS PARA EL SECTOR

Germán Burcher, repasó las políticas que la provincia lleva adelante para el sector vinculado al comercio exterior: “En un tiempo normal, la Agencia Santa Fe Global y la secretaría de Comercio Exterior de la provincia, hubieran estado trabajando en la promoción del comercio exterior, viajando a ferias internacionales, acompañando a empresas y pymes a presentarse en el exterior en misiones comerciales, en rondas de negocios; recibiendo delegaciones del exterior en el territorio provincial, mostrando nuestro potencial productivo; eso no lo pudimos hacer producto de la pandemia, en todo el mundo no se llevaron adelante ferias presenciales, pero salimos adelante con todo lo que es la vinculación digital”.