El Concejo se prepara para recibir en tiempo y forma el Presupuesto 2022

Este jueves 30 de septiembre por la tarde, -sin hora definida-, el Departamento Ejecutivo Municipal cumplirá con lo que ya es una tradición en la ciudad de Rafaela, la presentación en tiempo y en forma de la Ordenanza clave para la gestión. Se trata del Presupuesto 2022. En tanto, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, junto a su equipo de trabajo elaboró contrarreloj el presupuesto del Órgano Legislativo y se lo envió al Ejecutivo para que lo incorpore al proyecto general. “En realidad ajustamos nuestro presupuesto, obviamente planteamos ajustes que tienen que ver con la inflación. Concretamente, El 50 % de nuestras cuentas salarios y el resto de los gastos de funcionamiento necesarios; de las obras edilicias y de reparación que estuvimos haciendo, queda trabajar sobre los baños, adecuar el baño de discapacitados y hacer una intervención ahí, que es probable que sea realizado en este año. Hay partidas que no se están tocando, como es el caso de viáticos y movilidad, que están presentes pero no han tenido uso en casi dos años. Ya se mandó al Ejecutivo, para que vuelva a subir el presupuesto al Concejo, que como organismo descentralizado no maneja dinero, pero se administra económicamente con los aportes convenidos con el Ejecutivo”, explicó Bottero.



PRESUPUESTO 2022

Respecto al Presupuesto 2022, es poca la información que se filtra antes de la presentación oficial ante el Cuerpo Legislativo, sin embargo, el secretario de Hacienda, Heriberto Lanfranco, admitió que “continuará atravesado por las aristas de la pandemia, estamos trabajando todo el personal de la Secretaría, la Jefatura de Gabinete y el Intendente, pero sin lugar a dudas que salud, prevención en seguridad, producción, empleo, la cuestión de sustentabilidad y obras públicas son los ejes para dar las respuestas que los ciudadanos se merecen".

El funcionario, se manifestó asimismo, que "el nivel de ingresos está en niveles similares o quizás un poquito por debajo de las erogaciones y los compromisos que tiene el Municipio mensualmente”, y mencionó que "son momentos en los cuales los ingresos están medianamente estancados, mientras que los gastos suben a partir del nivel inflacionario. El recupero que tengamos a través de este plan de pagos nos generará un efecto importante”.

Si bien habrá que esperar hasta esta tarde para confirmarlo de manera oficial, el Presupuesto girará en torno a los 6.000 millones de pesos.

Al respecto, el concejal justicialista Jorge Muriel señaló: “Es el último presupuesto que me tocará analizar, no así votarlo, seguramente me tocará votar Tributaria. Las expectativas son muy altas, con un presupuesto equilibrado, que tiene los recursos destinados a los sectores que realmente hay que destinar, tal como lo venimos diciendo hace un buen tiempo; los recursos donde hay que ponerlos y es lo que necesita la gente. Con la expectativa de la llegada de aportes externos, que por segundo año son realmente importantes; lo que viene para obras, lo que llega por coparticipación, con una mejora en la economía en el mercado interno y eso hace que la coparticipación aumente”.

“Esto tiene valor realmente, porque hemos sufrido casi sistemáticamente en los últimos años recortes de la tributaria que sí es la que me va tocar votar. Tenemos cifradas esperanzas en que si no nos autorizan desde el Concejo lo que pretende el Ejecutivo para llevar adelante un plan de gobierno para el año 2022, se pueda estar supliendo o generando de alguna manera con los aportes externos que vienen de nación o de provincia”, consideró el edil oficialista.

Por su parte, el concejal del PDP (FPCyS), Lisandro Mársico, expresó: “Según lo establece la Ley de Municipios y Comunas, el Ejecutivo debe mandar el presupuesto el 30 de septiembre, y nosotros vamos a estar a la espera de cuáles son la prioridades que el Departamento Ejecutivo va a establecer para el 2022, que supongo tomará las preocupaciones de la gente que hoy en día están dadas por la falta de empleo; por la seguridad, que hoy es la gran demanda de la gente. En segundo término, y como mencioné tema empleo, entiendo que se seguirá con capacitaciones e inserción laboral de mucha gente que está desempleada, donde creo que allí es una gran necesidad que debe estar contemplada con una fuerte inversión del municipio dentro del presupuesto en esa área”.

“También está el tema de la salud, que obviamente si bien hoy estamos en un momento en el que la pandemia tiene menos casos, con un bajo nivel de contagios, no sabemos que puede venir y debemos prever cualquier tipo de situación a futuro; creo que van a ser áreas en las cuáles, estimo yo, el DEM hará hincapié a la hora de la inversión municipal”, indicó el edil.



SE VOTAN 3 PROYECTOS

Este jueves a las 9 sesiona el Concejo Municipal, con tres proyectos que se votan, entre los que se destaca el referido al Fondo de Obras Menores, donde el Concejo autorizará al Departamento Ejecutivo Municipal a solicitar al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley N º 12.385 y su modificatoria, Ley Nº 12. 744 y Decreto Reglamentario Nº 1.123/08, en concepto de aporte no reintegrable con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión, la suma de $ 104.026.817,31. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las oficinas técnicas dependientes de las Secretarías de Obras y Servicios Públicos y de Ambiente y Movilidad, conjuntamente con áreas de otras Secretarías, han evaluado las necesidades más urgentes de adquisición de equipos nuevos, ya sea en carácter de incorporación y/o de reemplazo de unidades teniendo en cuenta la importancia que revisten, a la hora de dar soluciones a las necesidades diarias que surgen en la prestación de los servicios, se desprende de los argumentos para hacer esta solicitud.

Otro proyecto que se vota este jueves, tiene que ver con la iniciativa impulsada por el bloque de concejales de Cambiemos, solicitando obras sobre el paso a nivel de calle Río de Janeiro. Sobre tablas, se votará un proyecto de Resolución, pidiendo que rápidamente se trate la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (E.S.I.) en la provincia de Santa Fe, evitando que pierda estado parlamentario.