El gobierno elaboró un presupuesto 2022 "prudente"

(Desde Santa Fe). - Tras haberlo presentado ante la Mesa de Análisis Tributario, el Ministro de Economía, Walter Agosto, enviará este jueves al Parlamento el Proyecto de Presupuesto Provincial del ejercicio 2022, de acuerdo con lo que estipula la Constitución santafesina (30 de setiembre). Seguramente la discusión pasará para después de las elecciones del 14 de noviembre venidero. El Secretario de Finanzas Jorge Simón informó que el mensaje contempla estabilidad fiscal, tope del 30% a patentes y escalas en el Inmobiliario más una nueva moratoria, y prevé recursos cercanos a los 700 mil millones de pesos, y solicitan endeudamiento para cancelar los vencimientos de deuda. Según se anticipó, la Ley contempla un crecimiento del 4% en el PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1, una fuerte inversión en obras públicas y destinar más de la mitad de los recursos a gastos sociales. También la continuidad de Billetera Santa Fe, motor de la reactivación comercial en la provincia, que este año insumió 3.500 millones de pesos. Jorge Simón señaló que los beneficios otorgados por diferentes leyes a los sectores más afectados por la pandemia caducarán el 31 de marzo del año venidero. Son fundamentalmente actividades ligadas al turismo, al entretenimiento y a la gastronomía, y que el objetivo del gobierno es no incrementar la presión tributaria.



LOS EJES DEL PROYECTO

DE LA LEY TRIBUTARIA

Tal como señalamos, continúa estabilidad fiscal hasta el 2023; el impuesto Inmobiliario vendrá con aumentos del 10% en los tres primeros tramos; 25% en los siguientes dos y 35% para categorías superiores. Además se mantendrán premios para buen cumplidor, adicional para gran propietario y beneficio para aquellos propietarios que no llegan a las 50 hectáreas. En este tributo se mantiene la suspensión de los coeficientes de convergencia. También continúan vigentes los beneficios de los sectores afectados por la pandemia hasta el 31 de marzo: mientras que la patente tendrá una actualización con tope hasta el 30% del impuesto pagado el año anterior. Los municipios y comunas tendrán la posibilidad de cobrar una sexta cuota, como este año. Se tiene pensado un nuevo régimen de moratoria que será hasta 36 cuotas con diferentes tipos. Recordemos que este miércoles 29 fue el último día de plazo para adherir a la moratoria vigente en Santa Fe y que había ya sido extendida por 30 días por la API. Alcanzó a todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales: Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Suburbano y las mejoras no denunciadas oportunamente, Inmobiliario Rural, Patente, Impuesto de Sellos. También la contribución de Mejoras, Impuesto a las Actividades Hípicas - Ley 5317, Tasas Retributivas de Servicios, Aportes al Instituto Becario, Impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación y el Impuesto especial previsto en el art. 2º de la Ley 13582.