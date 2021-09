Desde el socialismo cuestionan la improvisación en Santa Fe

La diputada provincial del bloque Socialista Lorena Ulieldín cuestionó la improvisación del gobierno de Omar Perotti y la falta de diálogo institucional en la provincia de Santa Fe, tras participar de la la primera reunión del año de la Mesa de Análisis Tributario, en la que funcionarios provinciales informaron cómo se desarrollará la política impositiva de la provincia en 2022.

"Este gobierno no tiene voluntad de diálogo, gestiona a puertas cerradas y de espaldas a la gente, sin dialogar con ningún sector”, afirmó la legisladora, quien agregó que la reunión de la Mesa de Análisis Tributario de este lunes “es una muestra más de esta situación. Lejos de ser ámbito de estudio e intercambio de opiniones, se bajó desde el gobierno cuál será la política tributaria el año próximo, sin posibilidad de comentarios o aportes por parte de legisladores o entidades representadas", sostuvo.

Por otra parte, Ulieldín lamentó la ausencia en el encuentro del titular de la Administración Provincial de Impuestos, Martín Avalos. "Es insólito que la persona que administra todos los impuestos de la provincia no estuviera presente a la hora de argumentar las decisiones del gobierno provincial", cuestionó.

Asimismo señaló que "las entidades manifestaron públicamente su malestar por la falta de funcionamiento de esta comisión que fue creada por ley y pidieron que el año que viene esta mesa funcione regularmente como lo hacía antes y por sectores. Las críticas que hoy hicieron los sectores involucrados son las mismas que venimos haciendo desde el inicio de la gestión", agregó.

Por último, Ulieldín opinó que "evidentemente es un gobierno sin vocación de diálogo y es alarmante que, en un año de crisis económica como el que atravesamos, recién en el mes de septiembre se reúna por primera vez esta comisión, a pocas semanas de enviar el proyecto de presupuesto provincial 2022".



MESA DE DIÁLOGO

La Comisión de Análisis del Sistema Tributario fue creada por iniciativa del gobernador Miguel Lifschitz, en abril de 2016, y funciona bajo la coordinación del Ministerio de Economía. Está integrada por representantes de los sectores de la construcción, el agro, el comercio y los servicios, la industria y las mutuales.

Ulieldín informó que "más allá de un encuentro por un tema puntual, desde diciembre de 2019 no se convoca a reuniones de este tipo, ni siquiera de manera virtual en estos tiempos de pandemia, cuando más debería haberse promovido el diálogo para abordar medidas en conjunto con todos los sectores".

Cabe recordar que desde el bloque de diputados y diputadas socialistas se realizó este reclamo durante meses, “convencidos de que se hubiera dado respuestas mucho más efectivas a los sectores más afectados por la pandemia”.