Un respiro en el sistema de salud sanitario de la provincia

Este miércoles se conocieron nuevos informes sobre la situación actual de COVID-19 en la provincia de Santa Fe, y el dato que se desprende es que solo quedan 5 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales públicos. Fuentes del Ministerio de Salud consultadas por El Litoral, dieron cuenta que los pacientes son de Rafaela (1), Santa Fe (1), Reconquista (2) y Venado Tuerto (1). Es decir que después de 561 días desde el inicio de la pandemia y de haber superado las horas más críticas, el sistema de salud santafesino literalmente “respira”. Esto equivale a mayor disponibilidad de camas para el cuidado de pacientes que necesitan de atenciones especiales por diversos cuadros clínicos. En este contexto, debe remarcarse que la Argentina acumula casi 17 semanas consecutivas de descenso tanto de número de muertes como de ocupación de camas UTI. De hecho, según el Ministerio de Salud de la Nación, se alcanzó una disminución de casi el 95 por ciento en relación al pico de mayo. Asimismo, según anunció la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, en los próximos días se estima llegar al 50% de toda la población vacunada con la segunda dosis.

Como resultado de la vacunación, continúa la tendencia a la baja de la cantidad de pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva. Así, al 20 de septiembre hay una reducción del 80 por ciento en la cantidad de internaciones en cuidados intensivos en comparación con el pico de la semana 23 (7.839 contra 1496). Se trata del registro más bajo desde agosto del año pasado.

Los casos están disminuyendo en todas las regiones del país. Desde el pico del mes de mayo, con un promedio diario de 26.850 casos, se registra un descenso sostenido. De esta manera, el promedio diario en junio fue de 20.322, en julio de 13.378, en agosto de 6.668, y en lo que va del mes de septiembre (con datos al día 17) de 1.688. La mayoría de los departamentos del país se encuentran en situación de riesgo bajo. No se registran departamentos en situación de alarma epidemiológica.



"UNA GRAN NOTICIA"

Con respecto a esta situación, Rodrigo Mediavilla, director provincial de Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, detalló por LT10 que "hasta hace algunas horas había cuatro, y se le entregó el alta al que estaba en el viejo Iturraspe" y de esta forma, en la ciudad de Santa Fe tampoco hay pacientes covid activos. Los únicos pacientes activos, son dos en la ciudad de Reconquista, y uno en Rafaela (pero que está internado en terapia intensiva en el contexto de un ACV). Además, el funcionario acotó que solo hay tres pacientes internados en el sector público en toda la provincia, pero no en áreas críticas. "Poder decir que hoy en día nuestras terapias están vacías, es una gran noticia" agregó Mediavilla esperanzado y mostrándose contento por haber podido "apalear las dos olas del coronavirus". Con respecto al sector privado, el porcentaje es muy parecido, no hay ningún caso activo en las terapias. Sin embargo, resaltó que no hay que relajarse y continuar con los cuidados. "No hay que dejar de mirar al futuro y a otros países sobre lo que pasa con la cepa Delta", y destacó que tanto el Detectar como la vacunación "nos está ayudando un montón. No obstante, vamos a seguir trabajando para dar respuesta a la tercer ola".