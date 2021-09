Nueva marcha por el presunto abuso del Colegio

Al cumplirse dos meses del aberrante suceso que tuvo como presunta víctima de abuso sexual a una pequeña niña del Colegio San José de esta ciudad, la familia de la niña convoca a una nueva marcha de protesta y repudio. Así lo hicieron saber a través de un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación que reproducimos.Dice textualmente:"Al cumplirse dos meses del hecho la familia de la víctima con el apoyo de su equipo técnico refuerzan el pedido de #Justicia."El caso de abuso sexual cometido en el Colegio San José de Rafaela el 28 de julio de 2021 no debe quedar impune. Todos somos víctimas mientras el abusador siga suelto."Los chicos no mienten, no inventan algo semejante. Hay que escucharlos siempre y por eso creemos imprescindible la implementación de la ESI [Educación Sexual Integral] ya!"Pedir por una ley provincial de ESI también es hacer justicia por las infancias."Por tales motivos los convocamos a todos, y pedimos a la sociedad rafaelina que nos acompañe el próximo lunes 4 de octubre a las 19.00 frente al Colegio San José, por pedido de justicia y pedido de implementación de ley urgente!", finaliza.