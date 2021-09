Se cayó parte de una tribuna de Ferro

Seis obreros resultaron hoy con heridas leves como consecuencia de la caída de parte de una tribuna en construcción del estadio de Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito.

Los operarios tenían previsto rellenar con cemento el encofrado de la nueva tribuna que da hacia la avenida Avellaneda, y por causas que se tratan de establecer, la estructura cedió.

Como consecuencia de la caída de la parte final de la tribuna donde históricamente se coloca la hinchada local, seis operarios sufrieron heridas leves y debieron ser asistidos por ambulancias del SAME y de Bomberos.

Los heridos fueron derivados a los hospitales Alvarez y Durand, pero ninguno de ellos con cuadro de gravedad, mientras que las obras fueron clausuradas.

"Estamos consternados, porque más allá de todo, el club está con muchas obras. Por suerte no hubo ninguna persona herida de gravedad. Luego veremos cómo seguimos", aseguró Daniel Pandolfi, presidente de Ferro.

Debajo de la tribuna hay canchas de básquet, pero al momento del accidente no se registraban actividades deportivas en el lugar, ya que era el día en que iban a rellenar el encofrado de madera.

"Estaban haciendo la última etapa de la reparación y algo cedió y no sabemos por qué sucedió. Si se cayeron escalones que estaban colocándoles el cemento. Eso se estaba llenando por etapas. Primero en la base de las tribunas y cedió cuando comenzó a llenarse, en principio sería eso", expresó Pandolfi.

Según el parte oficial de Bomberos, acudieron al lugar por "el desmoronamiento de un encofrado de futuras gradas de 20 metros por 15 metros".

Esa parte de la tribuna tiene también una parte ya terminada, dado que constaba de nueve arcos, y esta era la última parte de la misma.

"Durante la pandemia, el Gobierno de la Ciudad nos autorizó a realizar estas obras. Nunca tuvimos problemas. Ahora lo que procede es hablar con el responsable de obra y no trabajar en el lugar de los hechos hasta tiempo indefinido", explicó el presidente "verdolaga".

El dirigente indicó que hace tres años que están realizando la obra y siempre con el mismo personal, y que en total trabajaban entre 10 y 11 personas.

Por la tarde, la entidad emitió un comunicado en el que señaló que "este hecho sucedió en una zona totalmente aislada de las áreas del club destinadas a las actividades sociales".

"La Comisión Directiva del club ya se encuentra realizando todas las investigaciones del caso para determinar los motivos de lo sucedido y los pasos a seguir", apuntó la nota oficial.

Ferro Carril Oeste es un club fundado el 28 de julio de 1904, por 96 empleados de la compañía Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires con el nombre de Club Empleados de Ferro Carril Oeste de Buenos Aires y en la actualidad cuenta con 18.000 socios.