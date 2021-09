El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, se refirió hoy a la actualidad del equipo de cara a la triple fecha de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 que se disputará en octubre, y habló de la actualidad del capitán Lionel Messi en el Paris Saint Germain de Francia.

"Conmigo, Messi va a jugar siempre. El día que no juegue será porque hable con él y no lo vea en condiciones. Él lo tiene en claro. Hay momentos, puede pasar en algún partido en que venga con algún problema, pero todo se habla", señaló Scaloni en declaraciones a TyC Sports.

Y agregó: "Creo que un equipo que tenga a Messi tiene que tener jugadores de buen pie al lado. Lógicamente no podés tener diez que quieran tener la pelota y que ninguno sea vertical, el fútbol necesita verticalidad para los últimos metros".

Respecto al estado físico de la "Pulga", manifestó: "Estamos en contacto permanente, con el Cuerpo Médico y nosotros. La información era que su lesión era cuestión de unos días de recuperación, no volvimos a hablar post partido, pero en principio terminó bien y eso es lo más importante".

En cuanto al seleccionado argentino, Scaloni expresó: "Creo que hoy ninguna selección del mundo se atrevería a decir que es favorita a algo. Decía antes de la Copa que íbamos a competir y es la realidad, hoy está todo tan difícil como para pensar que podemos ir a ganar el Mundial".

Además, el DT campeón de la última Copa América opinó sobre la oficialización del encuentro contra Italia, ganador de la Eurocopa, en junio de 2022.

"Nos gustaría jugar contra los mejores. Por una cosa u otra, la última vez con un europeo fue Alemania, que fue una prueba muy buena. Todo lo que sea enfrentarse a grandes selecciones antes del Mundial es importante, ojalá se pueda dar", dijo.

"Yo quiero que la Scaloneta siga estando cuando se tuerza el resultado, no somos invencibles ni mucho menos. La gente está identificada y está feliz por ver a estos chicos jugar, nosotros recién ahora nos damos cuenta todo lo que ha impactado en la gente. Me emocionó la ovación en el Monumental", cerró el entrenador.

La Argentina se enfrentará a Paraguay en Asunción, en un choque clave para encarrilar definitivamente su clasificación, el próximo 7 de octubre.

Además, la ventana internacional incluirá duelos contra Uruguay (10 de octubre) y Perú (14 de octubre), ambos como local en el estadio de River.

El conjunto albiceleste suma 18 puntos y es escolta del líder Brasil (24), aunque sus "rivales" a mirar son los que ocupan el quinto y sexto puesto que serían los límites para llegar al Mundial directo o repechaje, respectivamente: Argentina le saca cinco puntos a Colombia y siete a su próximo rival, Paraguay.