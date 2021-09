Así va la fecha 12 de la Liga

Se programó un nuevo capítulo del Apertura de Primera A, que tendrá cinco adelantos y cambios de horarios para el domingo. En la B también se adelantan.

Tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y quedó definida la programación que tendrá la fecha 12 del torneo Apertura de Primera A, como así también lo que sucederá con la Primera B, que adelantará algunos encuentros.

Los adelantos y cambios de horarios se deben al superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, programado para el próximo domingo a las 17hs.



PRIMERA A

Jueves 30/09: 21.30hs Argentino Quilmes vs Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas.

Viernes 01/10: 21.30hs Ben Hur vs Deportivo Aldao, Talleres María Juana vs Brown de San Vicente, Bochófilo Bochazo vs Dep. Tacural.

Domingo 03/10: 14hs Ferrocarril del Estado vs 9 de Julio, 15hs (si lo habilita la policía) Libertad vs Sportivo Norte, 21hs Dep. Ramona vs Peñarol.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 30, puntos; Argentino Quilmes 28; Dep. Libertad 20; Ben Hur 19; Ferrocarril del Estado18; Dep. Tacural 18; Peñarol 16; Atlético de Rafaela 16; Sportivo Norte 14; Dep. Aldao 14; Brown San Vicente 13; Bochófilo Bochazo 11; Dep. Ramona 9; Talleres María Juana 8; Unión de Sunchlaes 8; Florida de Clucellas 6

PRIMERA B

La fecha 8 del Apertura tendrá la siguiente programación:

ZONA SUR

Viernes 01/10: 21.30hs Atlético María Juana vs Defensores de Frontera, Deportivo Josefina vs Atlético Esmeralda.

Domingo 03/10: 16.00hs San Martín vs Susana, La Hidráulica vs Libertad EC, Juventud Unida vs Santa Clara. Libre: Zenón Pereyra.



LAS POSICIONES: Atlético (MJ) 18, puntos; La Hidráulica 15; Sp. Santa Clara 14; Juventud Unida 13; Libertad (EC) 10; Atl. Esmeralda 9; Zenón Pereyra 7; Dep. Susana 4; Def. de Frontera 4; San Martín 3; Dep. Josefina 2,



ZONA NORTE

Viernes 01/10: 22.00hs Sp. Roca vs Dep. Bella Italia.

Domingo 03/10: 12.30hs Sp. Aureliense vs San Isidro. 16.00hs: Vila vs Tiro Federal, Belgrano vs Moreno, Ind. San Cristóbal vs Ind. Ataliva. Libre: Humberto



LAS POSICIONES: Ind. San Cristóbal 17, puntos; Dep. Bella Italia 13; Vila 11; Ataliva 10; Roca 9; Tiro Federal 9; San Isidro 8; Arg. Humberto 6; Moreno 6; Aureliense 5; Belgrano 0.