Mañana abrirá el Museo de la Academia

BUENOS AIRES, 29 (Télam). - Los modelos originales de "E.T. el extraterrestre", los robots R2-D2 y C-3PO de la saga "Star Wars" y un prototipo de tiburón que se utilizó para la película homónima de Steven Spielberg, serán algunos de los tesoros que podrán contemplar quienes visiten el Museo de la Academia del Cine, que abrirá sus puertas al público el jueves en la ciudad de Los Ángeles para explorar a través de exposiciones, filmes, objetos de toda clase, vestuarios y experiencias todo lo relativo a la cultura del séptimo arte.

En la esquina de Wilshire Boulevard y Fairfax Avenue, con vista -desde la terraza- a las colinas de Hollywood, el museo albergará piezas originales como los zapatitos rojos de Dorothy (Judy Garland) en "El Mago de Oz", el vestido que utilizó Salma Hayek para interpretar a Frida Kahlo (en el film "Frida") o el trineo de "El ciudadano Kane" (de Orson Wells).

Los modelos de "E.T. el extraterrestre", los robots R2-D2 y C-3PO de la saga "Star Wars" y las puertas originales del café de "Casablanca", protagonizada por Humphrey Bogart, serán otras de las piezas que estarán en exhibición de manera permanente, además de las exposiciones temporarias, en este complejo de siete pisos y 27.000 metros cuadrados.

Este templo presidido por Bill Kramer y con dirección artística de Jacqueline Stewart será la institución más grande de los Estados Unidos dedicada a explorar el arte y la ciencia del cine, lo que incluye el delante y detrás de cámara, incluido el largo recorrido en el plano tecnológico: desde linternas mágicas, zoótropos y cámaras oscuras.

La experiencia del Academy Museum of Motion Pictures (su nombre en inglés) comenzará en el Gran Lobby del Edificio Saban, en la sala de la familia Spielberg, que estará abierta al público de forma gratuita y rodeará a los visitantes con múltiples pantallas que ofrecerán una rápida mirada a la historia del cine, desde los hermanos Lumière a la actualidad.

Allí mismo se podrá apreciar el objeto más grande de toda la colección: el único modelo de tiburón que sobrevivió al paso del tiempo, de 500 kilos y siete metros de largo, hecho en fibra de vidrio, que se utilizó en el clásico de 1975 de Steven Spielberg, y que el cineasta bautizó como "Bruce, the shark", en homenaje a su abogado.

Uno de los imperdibles del museo será la "Experiencia Oscar", un entorno inmersivo que permitirá a los visitantes simular la experiencia de subir al escenario del teatro Dolby, aplausos de por medio, a recibir una estatuilla.

Habrá diferentes programas para homenajear al séptimo arte, como la exposición central "Historias de cine" y "Family Matinees", para todas las edades y perlas como "Moana", "El libro de la vida" y "Laberinto", mítico film de los 80 con la presencia de David Bowie, sin contar la proyección, en el primer día de apertura, del filme "El mago de Oz", con Judy Garland.

Imágenes, sonidos, accesorios, vestuario, guiones, afiches, dibujos de producción y diseño de vestuario, pinturas, fotografías, fondos, animación, títeres, maquetas y mucho más conforman el guion de este museo, que albergará diferentes voces, artistas, películas y género, con la convicción de que no existe una narrativa única que abarque el desarrollo del cine.

Fiel al estilo hollywoodense, el museo cuenta con una lista impactante de celebridades que han colaborado con la causa y integran diferentes puestos en el museo, como Ted Sarandos -ceo de Netflix y presidente de la junta del Museo-, Tom Hanks y Annette Bening, encargados de la campaña para recaudar fondos, que superó los 380 millones de dólares.

Entre los imperdibles previstos para la inauguración se ubica también la exposición histórica dedicada a la figura de Hayao Miyazaki, el director de "Mi vecino Totoro" y "El viaje de Chihiro", entre otros éxitos del animé japonés.

Justamente, la gala de preapertura del museo, realizada el sábado pasado y repleta de estrellas -Sophia Loren, Cher, Tom Hanks, Lady Gaga, Eva Longoria, Warren Beatty, Halle Berry, Orlando Bloom, Diego Boneta, Alejandro González Iñárritu, Michael Keaton, Nicole Kidman, Christopher Nolan y muchos más- tuvo como temática de ambientación el fantástico y encantado mundo de Studio Ghibli, fundado por el creador de "Ponyo" y "La princesa Mononoke".

Los invitados ingresaron al evento a través de una alfombra verde con grandes instalaciones florales que hacían referencia a las representaciones de Miyazaki del entorno natural y el inmersivo Bosque Mágico de la exposición, en el edificio diseñado por el arquitecto ganador del premio Pritzker Renzo Piano.