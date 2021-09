Brown, Ramona, Santa Clara, Florida y Moreno son los que ya festejan en la B

Eldeingresa en su etapa final. El último sábado se disputó la octava y penúltima fecha con definiciones en algunas categorías, el resto conocerá a sus campeones el próximo fin de semana.Por la Z, Brown sumó el torneo de Séptima, recordando que ya tenía asegurado el de Sexta. Florida hizo lo propio con el de Octava.En la, el Deportivo Ramona ganó el de Sexta y Santa Clara el de Octava; mientras que en lasólo se definió el de Séptima, que quedó en manos de Moreno de Lehmann.Por la fecha 8 quedaron libres Susana, Zenón Pereyra y Tacural. A continuación todos los resultados, goleadores, posiciones y lo que se le viene a cada uno.Atlético MJ 1 (Ulises Cattani) vs Juventud Unida 2 (Lucas Palacios y Fabricio Gorlino), Bochazo 1 (Máximo Muller) vs Brown 0, San Martín 0 vs Talleres MJ 1 (Agustín Bonino), Libertad EC 1 (Axel Sufia) vs Florida 0.Bochazo 0 vs Brown 3 (Ramiro Galetto, Leandro Bracamonte y Mateo Aguilar), San Martín 2 (Alexis Casosso y Franco Borgarello) vs Talleres MJ 0.Atlético MJ 3 (Marcos Schemberger, Lautaro Gallo y Joaquín Gallo) vs Juventud Unida 0, Bochazo 0 vs Brown 1 (Aaron Taborda), San Martín 3 (Lisandro Sansone x 2 y Nazareno Canavese) vs Talleres MJ 2 (Agustín Aguilar x 2), Libertad EC 0 vs Florida 5 (Agustín Dobler x 2 Santino Hubeli y Bautista Junco).Atlético MJ 0 vs Juventud Unida 0, Bochazo 2 (Agustín González y Elain Barro) vs Brown 1 (Mateo Rosa), San Martín 1 (Benjamín Canavese) vs Talleres MJ 1 (Lauro Lovera), Libertad EC 0 vs Florida 3 (Ezequiel Cena, Thiago Cabrera y Mauricio Franchia).Florida de Clucellas vs San Martín de Angélica, Talleres de María Juana vs Bochófilo Bochazo, Brown San Vicente vs Atlético María Juana, Juventud Unida Villa San José vs Deportivo Susana. Libre: Libertad Estación Clucellas.Josefina 1 (Lautaro Armando) vs Def. de Frontera 5 (Franco Salas x 2, Valentín Oliva, Nazareno Pérez, Alexis Miranda), Esmeralda 5 (Héctor Genes, Benjamín Astrada, Nicolás Guerrero, Ezequiel Moreyra y Nahuel Acosta) vs Belgrano 0, La Hidráulica 2 (Facundo Farías y Rodrigo Lencina) vs Ramona 1 (Mateo Masuero), Sp. Santa Clara 4 (Santino Suppo Spilas, Cristiano Valentino, Federico Parola y Juan Ignacio Suppo) vs Vila 2 (Nahuel Trucco y Jeremías Manelli).Josefina 2 (Mateo Murua x 2) vs Def. de Frontera 2 (Gabriel Marquez y Alex Bellotti), La Hidráulica 0 vs Ramona 1 (Ignacio Veliz), Sp. Santa Clara 4 (Mateo López x 2, Juan Ignacio Suppo y Rodrigo Funes) vs Vila 1 (Tomás Platini).Josefina 1 (Luis Ferreyra) vs Def. de Frontera 1 (José Ameza), La Hidráulica 2 (Martín Gómez y Lucas Franco) vs Ramona 1 (Máximo Balbo), Sp. Santa Clara 2 (Joaquín Almada x 2) vs Vila 1 (Santino Bonsegundo Porta).Josefina 0 vs Def. de Frontera 3 (Alejo Córdoba x 3), La Hidráulica 0 vs Ramona 9 (Santino Muler x 2, Ezequiel González, Alan Grimaldi, Misael Ulman, Xavier Burgos x 3 y Benjamín Gutiérrez), Sp. Santa Clara 2 (Máximo Acosta y Maximiliano Mendoza) vs Vila 1 (Valentino Bonsegundo Porta).Argentino de Vila vs La Hidráulica, Deportivo Ramona vs Atlético Esmeralda, Belgrano San Antonio vs Deportivo Josefina, Defensores de Frontera vs Zenón Pereyra. Libre: Sportivo Santa Clara.Aldao 1 (Juan Mitri) vs Bella Italia 0, Humberto 3 (César Flores, Agustín Palavecino y Mateo Sudano) vs Moreno 2 (Juan Cejas y Paulo Rosales), San Isidro 0 vs Ind. Ataliva 0.Aldao 1 (Nicolás Leguizamón) vs Bella Italia 3 (Ian Walter Manbila x 2 y Alexis Mansilla), Humberto 1 (Agustín Gómez) vs Moreno 1 (Juan Ollocco), Tiro Federal 0 vs Roca 1 (Tiago Montarlino), San Isidro 2 (Diego Díaz y Darío Zamora) vs Ind. Ataliva 5 (Ciro Alberto x 2, Gabriel Negri, Sebastián Sereno y Santiago Russo).Aldao 0 vs Bella Italia 1 (Jeremías Barale), Humberto 1 (Natanael Córdoba) vs Moreno 0, Tiro Federal 3 (Carlos Maldonado, Máximo Trumper y Xavier Roldán) vs Roca 0.Aldao 3 (Thiago Marengo x 2 y Francisco Culazo) vs Bella Italia 0, Humberto 3 (Santino Sudano x 2 y Mirco Barrios) vs Moreno 0.Independiente Ataliva vs Tiro Federal Moisés Ville, Sportivo Roca vs Argentino de Humberto 1º, Moreno de Lehmann vs Deportivo Aldao, Deportivo Bella Italia vs Deportivo Tacural. Libre: San Isidro de Egusquiza.