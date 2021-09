Les prenden varias velas

Claudio Bieler no pudo terminar el entrenamiento de ayer debido a una sobrecarga muscular. A esta altura de la semana es duda para el juego de este viernes ante Gimnasia de Jujuy.

Claudio Bieler, por lejos, es el referente y pieza clave que tiene este Atlético de Rafaela. Con sus 12 goles es el máximo anotador de la Crema en la temporada 2021 de la Primera Nacional. A dos días de la próxima presentación, el Taca es la principal incógnita para recibir a Gimnasia de Jujuy, por la fecha 28.

El goleador padece una molestia muscular en su pierna izquierda, lo cual le impidió poder continuar con el entrenamiento de ayer por la mañana en el predio del Autódromo, donde trabaja el primer equipo albiceleste.

Walter Otta deberá esperar por la evolución del delantero y entre hoy y mañana se definirá su presencia o no en el encuentro del viernes, 19.30hs, ante el Lobo jujeño.

De no estar Bieler a disposición el DT tiene como alternativas a Darío Rostagno y Franco Jominy.

Vale recordar que en dicho partido podría regresar el público a las canchas. Entre hoy y mañana la dirigencia de Atlético debería recibir la habilitación pertinente para la organización misma del evento; mientras se aguarda por el nuevo decreto nacional, donde se habilitará el retorno de los hinchas con un 50% de aforo.



PABLO GIMÉNEZ, EL ÁRBITRO

En la jornada de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 28 de la Primera Nacional. Para Atlético vs Gimnasia de Jujuy fue designado Pablo Giménez, quien estará este viernes en el Monumental, desde las 19.30hs. Sus asistentes serán Federico Cuello y Gonzalo Ferrari.