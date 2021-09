RAMONDA NO SABE SI CORRERÁ ROSSI

Las repercusiones del fin de semana en San Juan - Villicum sobre la decisión de Matías Rossi de no correr el domingo ante su disconformidad por las sanciones que le aplicaron por exceder el límite de la pista y la velocidad en la largada de la Carrera Clasificatoria del sábado, siguen candentes en el ambiente automovilístico, en donde además el propio campeón de Súper TC2000 dio a entender que podría dejar de correr.Ante estas versiones, Darío Ramonda, el director deportivo de Toyota Gazoo Racing Argentina, manifestó que esa situación podría darse en el futuro. "Aún no lo sé. Sinceramente, no he hablado con él sobre esa decisión. Sí lo que deseo es que en Rosario esté Rossi arriba del auto", confió el directivo de la marca campeona de Súper TC2000 sobre los próximos pasos del piloto de Del Viso.Refiriéndose sobre la penalización de 45 segundos que se le impuso a Rossi, sostuvo: "No se puede penalizar lo que no se puede fiscalizar. Esto no se puede discutir. Pero en realidad lo hicieron, porque (Julián) Santero se excedió dos veces y se le avisó; a Rossi ni durante la carrera ni después de la carrera. Estábamos en el hotel, en donde habíamos hecho la burbuja por la persecución (sic) que se le hizo en toda la semana, cuando se enteró que lo pasaban a la 18ª posición"."Evidentemente, no es tan fácil tolerar esas cosas. No estoy juzgando lo que él hizo, porque es una cuestión personal de Rossi, pero hay que entender que, para mí, (los comisarios deportivos) cometieron un error con ese procedimiento, y en esa equivocación fueron arbitrarios porque sólo verificaron un auto, aplicándole una sanción que lo llevó de primero a último. Esto considero que está mal, independientemente de la decisión de Rossi, que se puede hablar", apuntó Ramonda.Con respecto a la protesta de sus rivales, y cómo los comisarios deportivos dieron lugar al reclamo, afirmó: "Como apareció una cámara del auto que venía detrás y que lo mostró exclusivamente a Rossi, y que revisaron vuelta por vuelta y metro por metro, durante media hora para ver cuántas veces pisó cinco centímetros afuera, ¿qué hubiera pasado al final del domingo, si nosotros desde nuestro equipo, llevamos las tres cámaras de nuestros pilotos más las dos de los pilotos de TGR Junior, queremos que revisen todos los autos que estaban adelante de los nuestros, para ver si se pasaron o no? Si lo hacíamos eran 42 minutos por cámara, unas tres horas y media en total, y sin sumar a otro equipo que hiciera lo mismo".