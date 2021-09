Confirman el envío de 575 efectivos federales a la provincia de Santa Fe

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció que la cartera que dirige enviará a Santa Fe 575 efectivos que permanecerán entre 15 y 20 días en la provincia, atravesada por la problemática del narcotráfico. Lo hizo a través de una conferencia de prensa que brindó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el gobernador de la provincia, Omar Perotti.

En la misma línea, Fernández declaró que se creará una Unidad Móvil N° 7 de la Gendarmería Nacional a ser ubicada en la ciudad de Rosario, Santa Fe capital, y las vías de acceso a la provincia, que contará con mil efectivos dedicados a la "lucha contra el narcotráfico y delito complejo".

"No podemos estar mirando como si se tratara de una situación pura y exclusivamente de una ciudad. Es un problema que les compete a todos los argentinos. O resolvemos una situación de estas características o vamos a ver crecer las complicaciones que tenemos hasta el momento", aseguró el ministro. El funcionario aseguró que el resto de las fuerzas de seguridad de la Nación estarán al servicio de la "solución de un problema complicado" al que quiere "darle un punto final".

En función de los anuncios, el gobernador Perotti aseguró que la medida se traduce como una señal del Gobierno que "toma el tema como propio", y confirmó que los 575 efectivos enviados por el Ministerio de Seguridad trabajarán en coordinación con la policía provincial.

"Estamos atacando una problemática que nos preocupa y buscando una solución a un problema bastante complicado y al cual queremos darle un punto final", sostuvo el ministro de Seguridad.

Por su parte, el jefe de Gabinete aseguró que las medidas se tomaron bajo instrucción presidencial en el camino de "redoblar" esfuerzos en la pelea contra el narcotráfico. En la misma línea, de Pedro afirmó que se trató de un trabajo de articulación "permanente".

Consultado por el hallazgo de un bunker de la barrabrava en el estadio del club Newell’s Old Boys, el gobernador de Santa Fe lo definió como "una de las expresiones de la magnitud alcanzada" por el narcotráfico en la provincia, y exigió recuperar instituciones que "han sido cooptadas".

Perotti afirmó que la mejor forma de resolver un problema es "ponerlo sobre la mesa y enfrentarlo" y en este sentido, aseguró que la recuperación de seguridad se alcanza con producción, trabajo e inversión. "Estos hechos concretos definen la presencia de una unidad móvil creada para abordar este tema. Eso es un diferencial, no es una instancia más. Para el territorio santafesino es una muy buena noticia porque sentimos que este tema es tomado de acuerdo a la magnitud que tiene, con la seriedad que corresponde y sin dudas abre una expectativa importante en todos nuestros ciudadanos", sostuvo Perotti.