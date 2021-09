Rafaela sumará más conexiones cloacales

Se conocieron este martes las ofertas para la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Rafaela, proyecto que prevé ejecutar un cuarto módulo de tratamiento para habilitar la cobertura del servicio cloacal a 36.000 vecinos y vecinas y así alcanzar a futuro el 100 por ciento de la población, luego de la ejecución de nuevas redes cloacales.

La actividad estuvo a cargo de la ministra de Infraestructura, Servicios Públicas y Hábitat, Silvina Frana; el presidente de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán; el intendente local, Luis Castellano; y el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo. Se trata de una obra conjunta entre gobiernos nacional y provincial, ya que la licitación corre por cuenta del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) a partir de un proyecto realizado por Aguas Santafesinas. El proceso licitatorio se realizó mediante la plataforma CONTRAT.AR, perteneciente al gobierno Nacional y que permite llevar adelante las licitaciones on line. Las empresas cargan de manera digital los pliegos licitatorios, se abre y la misma plataforma arma el acta de licitación y de allí se obtienen las cotizaciones y las empresas que participaron.



4 EMPRESAS

En este caso las empresas que se inscribieron en la citada plataforma digital fueron 4. Ahora se pasará a la etapa de la evaluación de las ofertas:

- COCYAR SA con un presupuesto de $ 773.759.714,50

- C&E CONSTRUCCIONES SA – $ 796.157.413.77

- RIVA CONSTRUCCIONES - $ 683.999.999.99

- WERK CONSTRUCTORA SRL - $ 737.854.172,01

El gobernador Omar Perotti, se hizo presente a través de un video donde hizo referencia a esta licitación: “fue fruto del esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y del gobierno de Santa Fe. En el inicio de la gestión firmamos con el Ministro Katopodis un acuerdo para realizar obras en todo el territorio provincial, ya tenemos varias en marcha, algunas en la ciudad de Rafaela y hoy sumamos una muy importante, la ampliación de la planta depuradora”. “Es una expectativa muy grande la que tiene la ciudad desde hace tiempo, la de poder llegar a tener el 100 por ciento cubierto y con la capacidad de un tratamiento con los resguardos ambientales que hoy se requieren”. “Esta licitación nacional que ponemos en marcha en el día de hoy tiene 690 millones de pesos de presupuesto, otra obra que sumamos a la ciudad y a la provincia en acuerdo con la nación. Trabajando juntos, para este tipo de obras, de magnitud, donde un municipio por sí solo no puede enfrentar. Así, coordinadamente entre nación y provincia podemos dar una respuesta, gestionando, administrando de la mejor manera, ayudando a que Rafaela crezca, ayudando a que cada uno de nuestros pueblos y ciudades siga adelante en obras”.



UNA AGENDA QUE

SE ESTÁ CUMPLIENDO

Silvina Frana, Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincial ratificó algunas cuestiones “para que no queden dudas”. “Desde el inicio de nuestra gestión el gobierno nacional le ha dado un fuerte respaldo a nuestra provincia. El año pasado el gobierno nacional bajó una inversión a la provincia que ascendió a más de 4.000 millones en obras de saneamiento, además de la inversión que el propio gobierno provincial llevó Adelante”. “Con esto quiero decirles que hubo y hay objetivos de gestión muy concretos. Un objetivo es el de salud, porque cuando se trabaja sobre estas obras claramente hay una búsqueda de una vida más saludable. La salud no solo consiste en construir hospitales, hay que construir condiciones saludables para los ciudadanos. Acá en Rafaela hay una muestra clara, además de las cloacas se sigue avanzando con el hospital, entonces se siguen cumpliendo los objetivos de gestión”. “Estos no son anuncios, cuando abrimos una licitación empezamos ya el proceso para que la obra se concrete. Por lo cual aquellos objetivos que planteó Omar Perotti cuando se inició la gestión se están cumpliendo a pesar de la pandemia. De 21 meses de gestión 18 fueron dentro de la pandemia, pero que nadie tenga dudas que hubo una agenda de gobierno que se está cumpliendo. Estas licitaciones son una muestra clara”.



INCREMENTO DEL 40% DE LA

CAPACIDAD DEL TRATAMIENTO

Hugo Morzán, titular de Aguas Santafesinas SA abrió las alocuciones dentro de los integrantes de la mesa principal y dijo: “Para nosotros esta obra tiene un significado particular porque comenzamos la gestión con la idea de expandir la red de cloacas en Rafaela. A partir de diferentes proyectos que llevamos adelante desde el Área de Infraestructura de la empresa y desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la ciudad, pudimos concretar lo que hoy se está llevando adelante a partir de dos frentes de obra en diferentes barrios”. “De esta manera se va a permitir incrementar un 40% la capacidad de tratamiento que tiene la particularidad de incorporar un cuarto módulo junto con obras complementarias, 4 electrobombas nuevas en la estación elevadora hacia la cámara, un nuevo desarenador y la posibilidad de desarrollar un sedimentador primario y un sedimentador secundario. Una serie de cuestiones técnicas que no son más ni menos que poner a la ciudad de Rafaela en condiciones y proteger el medioambiente. Esto es lo que desde un principio el gobernador Omar Perotti nos marcó”.