Durante la presentación de las 4 ofertas para ampliar la planta depuradora de líquidos cloacales en Rafaela, el intendente Luis Castellano se manifestó agradecido a todos los funcionarios que vienen desde sus lugares, desde hace muchos años, empujando para que estas cosas pasen en la ciudad. “Lo digo con mucho énfasis y claridad, no hubo diferenciación de dirigentes barriales, institucionales que no reclamaran para que volvamos a tener cloacas en Rafaela. Un hecho que parecía aislado en otros momentos, ahora nos hemos acostumbrado a un proceso de inversiones importantísimas que nos da garantía de futuro”. “Los vecinos lo saben, hemos comenzado con obras de cloacas a través del gobierno provincial, a través de su empresa, de nuestra empresa porque somos accionistas como municipio, en tres barrios de la ciudad que están en obras. Uno puede ir, transitar, recorrer y ver que están en obra, pero también hemos empezado conversaciones con otros dirigentes barriales de la ciudad que hace tiempo que vienen solicitando y que saben que podemos avanzar con la red”. “Pero también saben que esa expectativa de futuro y de posibilidad de tener esa obra no sería posible sin esto que está sucediendo. Esta posibilidad de ampliar la planta de líquidos cloacales nos va a dar el sueño y la esperanza de llegar al 100 por ciento de cloacas en la ciudad. Algo que junto con el Gobernador nos comprometimos en campaña y que sabíamos que lo hacíamos porque era posible”. “Este tema está vinculado con la salud, si nosotros estamos saliendo de una pandemia en el año 2021 y seguimos arrojando líquidos cloacales a los pozos ciegos como se hacía hace más de 100 años atrás, evidentemente estamos ante un atraso que debemos recomponer”.

A su lugar, Alcides Calvo, Senador Departamental expresó que “es una manera de comenzar a marcar un camino de como uno tiene que gestionar. Escuchando a todas las partes involucradas. Se nota que hay un trabajo pero también hay decisiones que son estratégicas para una ciudad, una región, una provincial”. “Hay que destacar el trabajo en conjunto que se tiene que dar entre nación, provincia y gobiernos locales para el logro de todos estos objetivos”. “Cuando uno hace un análisis de lo sucedido de 2019 a esta parte vemos que hay un gobernador que busca lograr estos equilibrios territoriales que muchas veces uno los detectaba pero que nos costaba enfrentar esas desigualdades”. “Hoy en Rafaela tenemos tres obras emblemáticas en materia de saneamiento, en materia ambiental, en materia del bienestar general de una comunidad como es el tema de las cloacas, el agua, el reinicio de la obra de gas, tres ejes fundamentales a las que le puedo agregar la conectividad terrestre a través de la autopista, todas fruto de un trabajo conjunto de los distintos estamentos del estado, un estado que día a día demuestra estar presente para enfrentar situaciones problemáticas y emergentes como es el tema de la pandemia, pero también estar presente para ir concretando esas obras que le aportan un mejor vivir a todos los ciudadanos”.