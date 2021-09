En el día del corazón

Con la pandemia de Covid, millones de personas en todo el mundo suspendieron los controles programados por patologías cardiovasculares, oncológicas y enfermedades crónicas potencialmente graves ante el pánico de contagiarse al visitar los centros de salud, convertidos desde marzo del año pasado en la trinchera de la batalla contra el virus. La comunidad médica en general hizo llamamientos para que los pacientes no posterguen sus citas de control de sus factores de riesgo a pesar de la vida pandémica. El probable aumento de las enfermedades cardiovasculares debido al mal control clínico, la postergación de intervenciones o el descuido de los factores de riesgo es uno de los "daños colaterales" que de la pandemia.

Hoy, en el Día Mundial del Corazón, la cuestión se reinstala en la agenda. La Federación Mundial del Corazón (WHF por sus siglas en inglés), organismo con sede en Ginebra, Suiza, que cuenta con más de cien países asociados, estableció este día -con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO- con la finalidad de crear conciencia acerca de las enfermedades cardíacas y los accidentes cardiovasculares, así como promover su prevención y control.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, más que el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. En el 2019, un total de 18,6 millones de personas murieron por esta razón, sobre todo, en los países de menores ingresos. A nivel mundial, se calcula que para el año 2030 morirán cerca de 23,6 millones de personas por enfermedades cardiovasculares y se pronostica que seguirán siendo la principal causa de muerte a nivel global.

En Argentina, la enfermedad cardiovascular lidera el ranking de muertes en adultos con 280 muertes por día, esto a pesar de que en las últimas décadas se ha reducido su mortalidad entre 20 y 30% mediante diversas intervenciones basadas en la evidencia.

Para los 520 millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, la pandemia de Covid-19 ha sido un problema adicional. Han corrido más riesgo de desarrollar complicaciones si se contagiaban del virus. Por ello, muchas de ellas han tenido miedo de acudir a sus citas médicas rutinarias e incluso de buscar asistencia médica en situaciones de emergencia, es más se han aislado de sus amigos y familiares.

Las enfermedades cardiovasculares se deben a factores de riesgos como: colesterol elevado, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y estrés (un factor que nos viene impactando fuertemente y sobre el que tenemos que actuar rápidamente), entre otros. Sin embargo, gran parte de estas pueden evitarse con el cambio de hábitos, como adoptar una alimentación sana, realizar 30 minutos de actividad física diaria y no fumar. Es importante visitar periódicamente a un profesional de la salud para realizar un chequeo.

Ante la presencia de síntomas como dolor, opresión o molestia en el pecho, dificultad para respirar o palpitaciones, los ciudadanos deben consultar de manera inmediata a un especialista. Por el contexto de pandemia, algunas instituciones permiten que la consulta sea de manera virtual y, en caso de que sea presencial, debe hacerse con los cuidados que requiere la contingencia.

Bajo el lema de este año, “Valorá tu vida, cuidá tu corazón“, el objetivo que se proponen las organizaciones miembro de la WHF en el marco del Día Mundial del Corazón es promover la toma de conciencia sobre el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la comunidad y hacer énfasis en la prevención como medida indispensable para llevar una vida saludable. Por eso quienes ya padecen una enfermedad cardiovascular lo mejor es cumplir con los chequeos, en tanto que aquellos que no tienen antecedentes deben al menos efectuarse un control con el cardiólogo.