Rafaela sumó otros 2 contagios

Luego de 3 jornadas sin casos, este martes se "cortó la rachita" positiva, ya que la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó 2 nuevos contagios de coronavirus en Rafaela, que desde el inicio de la pandemia suma 14.771, de los cuáles 12 se encuentran activos, 31 son los aislados y 14.439 los recuperados. Además, por tercera semana consecutiva (21 días) no se registraron fallecimientos en nuestro medio, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de este virus letal. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", durante la jornada de ayer se le dio de alta a un nuevo paciente, y se informó que hasta hoy permanecen internados sólo 3 pacientes Covid-19 positivos (20% de ocupación) en UTI y, al igual que el lunes, ningún paciente Covid-19 positivo se encuentra en sala general. En tanto, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 72 positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 468.987, y 8 muertes para un total de 8.516 víctimas fatales. Además, en el resto del departamento Castellanos, se contabilizó otro infectado en la localidad de Ramona. Hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 4.316.836 vacunas de las 4.432.530 dosis que recibió Santa Fe.



LLEGAN MAS VACUNAS

Por su parte, la Dirección Regional de Salud dio a conocer que este miércoles se estarán recibiendo 6.800 nuevas dosis de vacunas Astrazeneca para continuar completando esquemas de vacunación contra el coronavirus. Las mismas se distribuirán de la siguiente manera: Rafaela, 4.700 dosis, San Cristóbal 600 y Sunchales y San Guillermo 500, entre los principales efectores de la zona. Además, hoy también estará llegando otras 620 dosis de vacunas Sinopharm, de las cuáles 100 se quedarán en nuestra ciudad, 80 en Sunchales y 60 en Santa Clara de Saguier, entre otros efectores.



ESPERANDO DEFINICIONES

Mientras este miércoles en la provincia se llevará a cabo una nueva reunión con los expertos en salud y los intendentes para evaluar cada una de las habilitaciones, aguardando el nuevo DNU que vence este viernes 1 de octubre, la ministra de Salud, Sonia Martorano participó de una nueva reunión del Consejo Federal De Salud (Cofesa), que se realizó en la ciudad de Mar del Plata este lunes y martes. El mismo estuvo presidido por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y asistieron Ministros y Ministras de las 24 jurisdicciones del país. Tras el encuentro, Martorano destacó que “fue muy productivo”; y que las primeras informaciones sobre las que se trabajaron estuvieron vinculadas a la llegada de más vacunas contra el Coronavirus. En este sentido, precisó que “Argentina va a recibir desde esta semana más dosis de Pfizer, AstraZeneca, de Sputnik 1er. y 2do. componente, y vacunas monodosis CanSino. La prioridad es, hoy, la vacunación de los adolescentes entre 12 y 17 años sin factores de riesgo y completar esquemas en ese mismo rango etario pero que tienen factores de riesgo”, explicó Martorano. En línea con lo anterior, la funcionaria destacó que tras lo debatido en Cofesa sobre el uso de barbijo, “cada jurisdicción tomará sus decisiones” y agregó: “Lo que sí se acordó es que no se sancionará a quienes estén al aire libre reunidos en pequeñas burbujas, distanciados del resto y que no lo usen”. Asimismo, respecto del retorno del público a las canchas, informó que Nación acordó que “el aforo será del 50 por ciento para mayores de 18 años que tengan, al menos, una dosis de vacuna”, aunque cada provincia podría tomar determinaciones conforme cómo evolucione el escenario epidemiológico. Por último, la ministra dijo que se trabajó fuertemente en otras temáticas como Salud, Género y Diversidades; y en cuestiones vinculadas a enfermedades estacionales, dengue, salud territorial, y los desafíos para profundizar políticas de donación y trasplante de órganos. “Fue una agenda muy nutrida, muy productiva, con gran participación de las provincias”, concluyó.