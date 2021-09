Reunión por proyecto sobre “Grooming y Ciberbullying”

Este martes por la mañana se llevó a cabo una reunión en el Concejo entre los concejales, la secretaria de Educación Mariana Andereggen y el Lic. en Informática Marcelo Sánchez, en torno a profundizar aspectos referidos a la iniciativa que impulsa el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico referida a crear un Programa Municipal de difusión, concientización, detección y prevención del Grooming y Ciberbullying.

La intención del encuentro, fue conocer que políticas locales se realizan respecto a estas problemáticas; que presupuesto se le asigna a programas vinculados al tema y de qué manera se puede hacer efectivo el programa propuesto por Mársico.

La titular de la secretaría de Educación, explicó que “el concejal planteó cuál era su preocupación, de que no notaba en los documentos de los presupuestos hasta el 2021 que aparezcan estas temáticas tratadas en la secretaría de Educación, y qué le parecía importante incluirlas y visibilizarlas. Nosotros procedimos a comentar el camino, todo el trayecto que tenemos hecho tanto desde el área de la secretaría de Educación, como la colaboración con el área de informática: Todo lo que venimos haciendo se encuadra en los últimos años, por lo menos mientras fue mi gestión, dentro del marco de la agenda de la ciencia, la tecnología y la innovación, por eso no aparecen estas palabras en el presupuesto, sino que aparece en esta agenda”.

La funcionaria, señaló que “le contamos todas las experiencias de capacitación, de charlas de apoyo a proyectos de investigación que se hicieron en universidades locales, la difusión de estas investigaciones; acompañar con la creación de folletería, de difusión en las escuelas, de talleres para niños, de charlas para padres en ese marco y también adelantamos algunas acciones que ya estamos preparando para la próxima agenda de la ciencia, la tecnología y la innovación 2021”.



SOBRE EL PROYECTO

DE MÁRSICO

Acerca del proyecto en sí, la funcionaria manifestó que “nuestra sugerencia, tanto mía como de Marcelo Sánchez, fue por un lado no restringirlo al Grooming y al Ciberbullying, ya que eran los dos términos que se usaban en el proyecto, sino dejar algo un poco más amplio. Si bien estas dos consecuencias indeseadas del uso intensivo de la tecnología, -hoy son dos de las más presentes-, la temática es mucho más amplia, llega al tema de la identidad digital completa, de cada uno de los ciudadanos de este tercer milenio; aborda desde las estafas económicas; aborda el tema de adicciones, que ya están teniendo nombre investigaciones y formas de abordar las propias”. “Nos vinimos con la tarea de hacerle algunas sugerencias al proyecto por escrito, de manera que quede explicitado, que si bien son acciones que se venían desarrollando, que quede planteado como un programa integral y más amplio. Sabemos que estas temáticas van modificándose y apareciendo nuevas a medida que se va cambiando o intensificando el uso de tecnologías para otras actividades cotidianas, tanto de niños y jóvenes, como de los adultos que hacemos uso de estas tecnologías”, apuntó Andereggen.