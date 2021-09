250 personas para 7 puestos de trabajo

Llamó la atención de muchos de los rafaelinos, durante la mañana de este martes, las largas colas de gente, de casi media cuadra, que se pudieron observar en la esquina céntrica de Alvear y San Martín, más precisamente en la sucursal de FinanYa! de nuestra ciudad, en el horario de 9 a 14 horas. Y todos con el Curriculum Vitae en mano, en su mayoría jóvenes. Y claro, no era para menos, ya que estaban en la búsqueda de empleo, una situación o realidad que escasea no sólo en nuestro medio, sino también en varios puntos del país, lo que refleja también la falta de oportunidades laborales y la dura situación económica por la que están atravesando muchísimos ciudadanos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este Diario, la empresa llevó a cabo una convocatoria para realizar entrevistas personales exclusivamente para este martes 28, que se publicó en los días previos en las redes sociales de la compañía y también en las búsquedas municipales, solicitando cubrir distintas áreas de trabajo, entre ellas la de cajero, atención al cliente, operador contact center, comercial y maestranza. Y entre los requisitos más importantes, el rango etario solicitado fue el de los 25 a 45 años, con estudios secundarios completo (excluyente) y experiencia mínima de 3 años en puestos similares (excluyente). Durante las 5 horas en las que se extendió la citación, 240 personas se hicieron presentes para ocupar los 7 puestos laborales requeridos, en donde se seleccionarán 4 durante esta semana y 3 en la próxima.



BAJA EN LA TASA

DE DESEMPLEO

No caben dudas de que resulta realmente muy difícil, en la actualidad, poder acceder a un trabajo con un salario digno. En este marco, cabe recordar que el pasado 6 de septiembre, la Municipalidad de Rafaela dio a conocer los datos del Relevamiento Socioeconómico 2021, en la que mostraron una baja en la tasa de desempleo a nivel local. Según lo informado por las autoridades locales, la tasa de desocupación (TD) se ubicó en 8,2%, un indicador que se encuentra por debajo del último registro del año 2019 (9,0%). La TD resultó así menor a los registros nacionales medidos por el INDEC (10,2%), y los datos del IPEC para el Gran Rosario (10,9%) y el Gran Santa Fe(9,0%).

En cuanto al perfil de la población desocupada, el 63,5% son mujeres, el 60,0% tiene menos de 30 años, el 77,0% se mantiene con los ingresos de otros familiares/amigos, el 25,9% busca trabajo hace +1 año, el 45,9% tuvo una ocupación anterior y el 62,3% no cuenta con estudios secundarios completos. En tanto, se redujo la participación de las personas mayores de 45 años en los registros de desocupación de la ciudad. Este segmento representa el 18,4% de los desocupados totales, un indicador que se encuentra por debajo de los registros de los últimos años. “Claramente se ven sectores que están generando empleo, sobre todo en el sector industrial, de la construcción, también el sector agropecuario, lógicamente, como consecuencia de las restricciones, el sector comercial ha sido el más afectado porque el esquema de cuarentena ha sido lo que más le ha pegado. Ahí también hay una posibilidad de crecimiento con las nuevas aperturas, siempre sabiendo que esta casa la construimos sobre los cimientos fundamentales que es tener bien la salud y la pandemia", había expresado en la ocasión el intendente.