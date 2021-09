Educación y conciencia ambiental

La conciencia ambiental implica conocer qué es el ambiente, cuáles son las problemáticas ambientales contemporáneas y qué podemos hacer desde nuestros lugares para revertir o mejorar estas situaciones. Se trata de tener conciencia sobre nuestro modo de habitar el planeta y de actuar con respeto y compromiso en el lugar en que nos toca vivir, teniendo presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.En este sentido, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela (IDSR) presta numerosos servicios mediante Rafaela En Acción, para propiciar esta conciencia ambiental y sumar el compromiso ciudadano en la ciudad, en relación al cuidado del ambiente. Los vecinos y vecinas pueden llevar sus residuos especiales al Punto Verde Móvil, donde también pueden utilizar la compostera comunitaria para llevar residuos orgánicos y los cestos diferenciados en caso de necesitar disponer residuos recuperables y no recuperables. Hay también bicicleteros que buscan fomentar el uso de la bici en la ciudad, un juego sobre la separación de residuos para que disfruten las infancias y la biblioteca del programa “Reciclar Emociones” que promueve la lectura y el intercambio de los libros que ya no se usan por otros ejemplares. Además, está la posibilidad de obtener semillas del programa “Huerta Familiar Santafesina” y las promotoras ambientales brindan también información sobre huerta, compostaje y dengue.CREANDO CONCIENCIAEl programa Creando Conciencia del Instituto para el Desarrollo Sustentable es una iniciativa que se lleva adelante desde hace más de 13 años en la ciudad y tiene como objetivo generar el compromiso ciudadano y el trabajo articulado en relación al cuidado del ambiente. A través del trabajo en el territorio, este programa del IDSR continúa generando iniciativas ambientales para articular con instituciones, vecinos y vecinas de la ciudad. Además, se generan espacios de intercambio con diferentes sectores y actores de la ciudad, para seguir difundiendo el mensaje ambiental y sumando compromisos para la sustentabilidad. En este contexto se visitan también instituciones educativas de todos los niveles (desde inicial hasta universitario), clubes deportivos, e instituciones sociales y culturales.TOMAR CONCIENCIAEl 27 de septiembre se estableció como el Día Nacional de la Conciencia Ambiental en memoria de las personas fallecidas en el escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda (Buenos Aires) en 1993. Recordemos que en Argentina, a partir de este año, se sancionó la Ley de Educación Ambiental. El proyecto tiene como objetivo promover la sostenibilidad y fomentar un nuevo paradigma de relación con la naturaleza, a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Ministerio de Educación, en consenso con las provincias. Esta iniciativa marca el inicio de un proceso que traerá grandes beneficios y permitirá generar conciencia en las aulas desde edad temprana sobre el cuidado del planeta. La secretaría de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, señaló al respecto: “La Ley es una verdadera herramienta de transformación que pone al ambiente como prioridad en la agenda política y en la currícula educativa. Es un instrumento fundamental para potenciar el desarrollo de políticas ambientales en la ciudad”. También agregó que “en Rafaela hace muchos años que venimos trabajando de manera conjunta con las instituciones educativas y contamos con numerosos docentes comprometidos. El marco normativo es fundamental para darle transversalidad al tema en los espacios de aprendizaje. Además refleja el compromiso del Estado nacional con el cuidado del ambiente, ya que el tema no dependerá de la voluntad o el interés de algunos actores y sectores, sino que estará enmarcado en una política federal a largo plazo”.