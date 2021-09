Pedido de apoyo y acompañamiento

En la sala de comisiones del Concejo, ayer por la mañana se concretó una reunión entre los ediles y el Gerente de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, Hernán Gunzinger y el Concesionario, Carlos Cassinerio, donde se expuso la actual realidad del sector, el estado del edificio y la necesidad de contar con una Ordenanza que acompañe la modernización de este lugar. El gerente, detalló la compleja situación y manifestó que “vinimos a contarles a los concejales el difícil momento, donde necesitamos el acompañamiento ya que la pandemia afectó al rubro que nosotros representamos considerablemente. Vinimos a exponer esta realidad, a mostrarles de algún modo la foto de lo que es la terminal hoy y cuáles son los impedimentos que tenemos”. “Nosotros estuvimos desde marzo de 2020 con una facturación reducida a un 5% y la concesión de lo que se nutre es del alquiler de las dársenas de colectivos, donde estuvo restringido totalmente; del alquiler de locales comerciales, donde al no haber pasajeros no tenían tampoco ellos la gente habitual que iba a consumir a esos lugares; y de las boleterías de las empresas de transporte. Hoy las empresas de transporte están en una situación delicadísima, más allá de que como empresas de transporte recibieron los subsidios”, precisó Gunzinger a los concejales.

El Gerente continuó indicando que “como concesión fue muy poco lo que recibimos como acompañamiento y no hablo ni de la Municipalidad, ni de provincia, ni de nación; hablo de un todo. El edificio es municipal, lo que necesitamos no es en la liberación de deudas que contrajimos en estos meses de pandemia, sino un acompañamiento para tratar de que el mantenimiento sea entre el municipio y el concesionario. Eso lo necesitamos sí o sí”. “Esta es la primera vez que tenemos una reunión con el Concejo y creo que la exposición nuestra sirvió para que vean esa foto de la realidad. Lo que tenemos que ver, .olvidándonos de la parte política y de la parte privada de la concesión de la terminal-, es pensarlo como rafaelinos. Hoy la terminal es una de las ventanas de entrada de la ciudad de Rafaela; lo que queremos es el acompañamiento para maquillarla y que se lleven todos una buena imagen. Con los ingresos que hoy tenemos es imposible”, sentenció Gunzinger.



BUSCAR RECURSOS NACIONALES

Y ACOMPAÑAR

Tras la reunión de ayer por el tema de la Terminal de Ómnibus, el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti señaló: “Pudimos charlar y escuchar la situación que se está viviendo en la terminal; la situación edilicia que atraviesan por la falta de mantenimiento como consecuencia de lo mal que está la terminal, que hoy trabaja menos del 50% de lo que históricamente trabajó y el año pasado trabajó al 5, al 10% de lo que siempre lo hizo. Nos contaron los representantes de la concesión, que esa situación económica derivada de la pandemia, a su vez ocasionó que no se pueda cumplir con el mantenimiento edilicio del lugar”. “Lo que nos planteó el intendente hace una semana, fue la posibilidad de adherir a un programa nacional para recibir fondos que permitan poner en condiciones el edificio y reestructurar, reacondicionar algunos lugares. Esto debería salir por una Ordenanza específica, porque el convenio con el privado no permitiría que el municipio ponga dinero. Entendiendo la situación extraordinaria, nosotros permitiríamos que el Estado Nacional a través de este programa y a través del municipio, intervenga y se puedan llevar adelante estas obras”, expuso el edil. Y aclaró: “Lo que si le planteamos, fue que habría que buscar una contraprestación por parte del privado y concesionario para devolverle al Estado local, a la sociedad en general, parte de esta inversión que se va a realizar. Trabajo conjunto, esto es parte de lo que tenemos que charlar mientras el Ejecutivo sigue trabajando en generar este acuerdo con nación para que lleguen los recursos”, puntualizó Viotti.