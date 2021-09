Anunciaron la fecha de los Premios Martín Fierro

Tras suspender la edición del año 2020 debido a la pandemia de coronavirus, finalmente se confirmó la fecha y el lugar donde se llevarán a cabo los Premios Martín Fierro 2021, el galardón argentino que premia a las mejores producciones televisivas.

El periodista Damián Rojo reveló a través de su cuenta de Twitter que la ceremonia se llevará a cabo el 26 de octubre en el Luna Park, aunque todavía falta determinar la modalidad en la que se hará.

"¡Confirmadísimo! El martes 26 de octubre se entregan los premios Martin Fierro en el Luna Park. El estadio está habilitado para 4 mil personas en formato recital. En este caso, si es la tradicional cena con mesas, hay que determinar la cantidad de invitados. Serían 600 aproximadamente”, detalló el periodista.

Recordemos que en un comienzo, Luis Ventura, el actual presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA), había planeado realizar la ceremonia en junio, pero finalmente esta no se pudo concretar debido a la llegada de la segunda ola de la pandemia de covid-19.

Con respecto a la modalidad de esta edición extraordinaria, hace unos meses en diálogo con Nancy Pazos en Ruleta rusa (Rock and Pop), el periodista reveló que vendió el derecho de transmisión de la entrega para que fueran presenciales y por este motivo, no puede cambiar la modalidad de la ceremonia.

"El empresario que lo compró puso mucha plata y con eso yo enfrenté la obra social de medio año de APTRA, por eso el empresario que me lo compro quiere que sea presencial y yo no puedo venderlo virtual ahora", contó Ventura.

Recordemos que los premios Martín Fierro son los galardones de la televisión y radio argentinos, organizados por APTRA. Su primera entrega se realizó en el año 1959. Desde 2018 se entregan los Premios Martín Fierro Digital, que premian a los creadores de contenidos en plataformas digitales.