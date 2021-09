El 50% de aforo y la vuelta de los visitantes

Matías Lammens, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, manifestó ayer que el aforo habilitado para el regreso del público a las canchas el próximo fin de semana, después de un año y medio, será del 50% y no del 70 % como se especulaba, en una entrevista con Radio 10. De todas formas aseguró que crecerá hacia fin de año y que van trabajar también en la vuelta de los visitantes.Lammens confirmó que “la primera etapa será con el 50% del aforo”. “Es algo que venimos trabajando con Vizzotti hace un tiempo y el fútbol tiene características particulares porque una popular llena representa cierto peligro”, destacó.En cuanto al pedido de los dirigentes de llevar de entrada la capacidad al 100% confirmó: “Gradualmente iremos incrementando los aforos y a fin de año será superior el 50%”. Además, el ex presidente de San Lorenzo sentenció que el gobierno nacional no dará lugar al pedido de elevar el aforo hasta a un 70%.En cuanto al manejo actual de los clubes y la pandemia, remarcó que antes varias deudas y pedidos para que los socios puedan estar al día para solicitar su lugar en la cancha, Lammens agregó que surgirán planes de financiamiento. “Es lógico que durante un contexto complejo como el que atravesamos la gente tenga problemas con el pago de la cuota”, manifestó.Por último, levantó uno de los temas que más llamó la atención en las últimas semanas y fue el debate sobre la vuelta de los hinchas visitantes. En este contexto, el ministro se sumó a las declaraciones de Aníbal Fernández, sobre la posibilidad de debatirlo con el correr de los meses.“Lo veo factible. Es un debate para después, no podemos resignarnos a no tener visitantes. Coincido con el ministro de Seguridad, tenemos que trabajar para eso y una vez que la situación sea buena lo vamos a lograr”, cerró.