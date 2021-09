Inferiores: Se jugó la última del Apertura

El torneo Apertura de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su fin, no así la definición de los campeones ya que resta por saber quién se queda con el torneo de Novena. Este martes desempatarán Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales, en el predio del Autódromo, desde las 20hs.

La Crema, que ya tenía el de quinta y novena especial, ahora sumó el de Sexta, mientras que Ben Hur se quedó con el de Octava. El certamen de Séptima fue para Ferrocarril del Estado, campeón de manera anticipada ya hace un par de fechas atrás.

Vale mencionar que Atlético también fue campeón en las dos Infantiles que suman puntos, la 2009 y la 2010.

A continuación todos los resultados, goleadores y posiciones:



Quinta División: Sportivo Norte 1 (Jorge Peralta) vs Peñarol 3 (Bruno Bahl, Santiago Anso y Lautaro Rodríguez), Unión 2 (Federico Salame x 2) vs Argentino Quilmes 1 (Agustín Astudillo), Ben Hur 1 (Patricio Bulacio) vs Deportivo Libertad 3 (Fernando Maidana x 3), Ferrocarril del Estado 2 (Nahuel Ulman y Santiago Parola) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 1 (Nahuel Paulón) vs Atlético de Rafaela 0.



Sexta División: Sportivo Norte 2 (Kevin Domínguez x 2) vs Peñarol 2 (Enzo Wattier y Ayrton Godoy), Unión 0 vs Argentino Quilmes 0, Ben Hur 3 (Facundo Góngora, Francisco Sicarelli y Lautaro Ghiesa) vs Deportivo Libertad 0, Ferrocarril del Estado 1 (Rodrigo Pomba) vs Independiente San Cristóbal 1 (Brian Barreto), 9 de Julio 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Gianluca Burgos, Elías Quinteros, Misael Rodríguez y Damiano Jaime).



Séptima División: Ben Hur 3 (Camilo Alberto, Federico Mainero y Carlos Vallejo) vs Deportivo Libertad 3 (Nahuel Grabenvarter x 2 y Fabricio Ronco), 9 de Julio 1 (Alejandro Días) vs Atlético de Rafaela 6 (Lionel Casa x 2, Francisco Gramaglia, Bruno Pérez, Nahuel Bazán, Marcos Menoza y Nicolás Dominino).



Octava División: Sportivo Norte 1 (Yaier Córdoba) vs Peñarol 2 (Axel Beilis x 2), Unión 0 vs Argentino Quilmes 0, Ben Hur 3 (Bautista Ferreyra x 2 y Francisco Viotti) vs Deportivo Libertad 0, Ferrocarril del Estado 1 (Gian Córdoba) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 4 (Gastón Bouhier, Leonel Luque y Tomás Santos x 2) vs Atlético de Rafaela 0.



Novena División: Sportivo Norte 0 vs Peñarol 0, Unión 3 (Tomás Franza, Valentín Milanesio y Stefano Mezzadri Montini) vs Argentino Quilmes 0, Ben Hur 0 vs Deportivo Libertad 0, Ferrocarril del Estado 7 (Alejo Fuentes, Benjamín Almeida x 2, Agustín Acevedo x 2, Axel Obama, Bruno Vulpetti) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 2 (Matías Taborda y Tomás Alderete) vs Atlético de Rafaela 0.



Novena Especial: Sportivo Norte 2 (Tiziano Leli y Lautaro Barreto) vs Peñarol 0, Ben Hur 0 vs Deportivo Libertad 0, 9 de Julio 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Andrés Ruppen x 2 y Facundo Gramaglia x 2).



Categoría 2009: Peñarol 1 (Ramiro Contreras) vs Sportivo Norte 2 (Diego Maldonado y Gerónimo García), Argentino Quilmes 0 vs Unión 2 (Mateo Moretti y Germán Acosta), Deportivo Libertad 0 vs Ben Hur 0, Atlético de Rafaela 7 (Máximo Schanz, Thiago Verón, Bautista Lorenzatti, Nahuel Sanabria, Denis Stracqualursi x 2 y Benjamín Pérez) vs 9 de Julio 0.



Categoría 2010: Peñarol 2 (Mauro Mallia y Bruno Valenzuela) vs Sportivo Norte 0, Deportivo Libertad 2 (Lorenzo González y Bautista Biolatto) vs Ben Hur 3 (Francisco Colucci, Matías Lombardo y Lorenzo Panizza), Independiente San Cristóbal vs Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela 0 vs 9 de Julio 0.



Próxima fecha (1ª del Clausura): Ben Hur vs Independiente San Cristóbal, Unión vs Libertad, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Atlético de Rafaela vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs 9 de Julio.



Nota: en los juegos de Infantiles invierten las localías.