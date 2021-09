Hockey: sin cambios en la punta de la FOSH

El domingo se disputó la octava fecha del torneo de Damas Mayores de la Zona Rafaela en la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. No cambió nada en la cima, con una goleada del puntero CRAR ante Sportivo Norte por 6 a 0, y del escolta 9 de Julio, aunque más ajustado por 1 a 0, frente a Bella Italia.

Las dirigidas por Fabián Montesano, con un partido menos, tienen 21 puntos, mientras que 9 de Julio suma 20. A continuación el resumen de la fecha:



PRIMERA DIVISIÓN

CRAR 6 (2 goles de Guillermina Astudillo, 2 de Guadalupe Vannay, 1 de Sofía Bolea y de Catalina Schiavi) - Sportivo Norte 0; 9 de Julio 1 (Paula Díaz) - Dep. Bella Italia 0; Atlético San Jorge 1 (Camila Bonesso) - Juventud de Humboldt 1 (Candela Lottersberger). En penales australianos ganó Juventud 3 a 2; Atlético Rafaela 0 - Sarmiento 1 (Araceli Zell).



RESERVA

CRAR 3 (Guillermina Baldesarre, Fiorela Nosti y Pierina Stucky) - Sportivo Norte 0; 9 de Julio 3 (Paula Díaz, Betsabé Bertoni y Jesica Sala) - Dep. Bella Italia 0; Club Ciclista 0 - Sarmiento 6 (2 Marilén Fuhr, 2 Luciana Belmonte, Soledad Eberhardt y Gimena Figueredo).

Fueron postergados los partidos entre Libertad y Charabones de San Francisco.



INFERIORES

El sábado se disputó el segundo concentrado de divisiones inferiores de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, en el sintético de Sarmiento de Humboldt. Repasamos los resultados de los equipos rafaelinos:

Sub 15: 9 de Julio A 2 (Joselina Lozer y Ludmila Krvatyrca) - CRAR 1 (Maitena Dubas); 9 de Julio B 0 - San Jorge 1.

Sub 17: 9 de Julio A 3 (Florencia Corvalán, Julieta Ruatta y Maitena Zanabria) - Charabones 0; 9 de Julio B 0 - San Jorge 4 y CRAR 6 (Guillermina Astudillo -3-, Guadalupe Vannay, Sofía Bolea y Selene Apoca) - Sarmiento 0. (Fuente: Revista Todo a Pulmón Rafaela).