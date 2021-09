¿Por qué todos hablan con Ibai?

Por Rory Smith*

The New York Times



PARTE II



Después de que anunció planes para una versión virtual de La Liga -para llenar el hueco que dejó el torneo suspendido-, resultó que varios jugadores de alto perfil ya figuraban entre sus admiradores, incluyendo a Sergio Reguilón, el defensa del Tottenham; Borja Iglesias, ahora del Real Betis, así como el nuevo compañero de equipo de Messi en el PSG, Achraf Hakimi.

“Hay muchos futbolistas que juegan videojuegos en su tiempo libre”, dijo Llanos. “Y como no podían salir, porque en el primer confinamiento no tenían entrenamientos ni partidos, tuvieron más tiempo para dedicárselo”.

Sin embargo, el invitado más importante tal vez ha sido Aymeric Laporte, el defensa del Manchester City y la selección española. “Laporte ya me seguía”, relató Llanos. “Acordamos jugar Fortnite y transmitirlo, y mientras jugábamos me dijo que le había mandado un mensaje a Sergio Agüero y lo había invitado a jugar. Me preguntó si estaba de acuerdo en que se nos uniera. Era su primera vez en Twitch”.

Otros han seguido el ejemplo. Hace unos meses, Llanos lanzó un segmento semanal de entrevistas largas en su canal: “Charlando Tranquilamente”. Futbolistas como Dybala, el delantero de la Juventus, Ramos, el excapitán del Real Madrid, y el propio Agüero han aparecido como invitados.

Que un streamer de 26 años pueda atraer a nombres de esa magnitud desató las críticas de los medios de comunicación más tradicionales.

“¿Quién es? Ahora está de moda hablar con Ibai. Yo lo llamé a Agüero para hablar y me ganó Ibai. Me gana Ibai y me tengo que retirar”, dijo el locutor argentino Gustavo López. “Hablan con los poderosos, con los que ganan guita. Nosotros, que somos humildes, que ganamos poca plata y en pesos, somos giles”. Otros se burlaron de Llanos por ser un “animador”, más que un periodista.

Para Llanos, sin embargo, esa es la cuestión. “Quizás soy el tipo de persona que les cae bien”, dijo sobre los jugadores. “Un poco diferente”. No intenta husmear en sus vidas personales. No intenta hacerles preguntas desafiantes sobre lo que, para ellos, suele ser simplemente su trabajo. En cambio, intenta hablar con ellos de la manera más informal posible, mientras hacen algo -jugar a videojuegos- que les gusta.

“Vienen porque les gusta”, dijo. “No se les paga. Vienen porque quieren venir”.

La motivación de los jugadores tal vez es un poco más calculada que eso. “Twitch es la plataforma de la generación Z”, dijo Julian Aquilina, especialista en radiodifusión en la firma de investigación de medios Enders Analysis. “Capta especialmente a usuarios muy jóvenes y en su mayoría masculinos. Es un público muy diferente al de las emisoras tradicionales”. Llanos ofrece una ruta preciada hacia esa audiencia: por ejemplo, su entrevista con Dybala atrajo a más de 100.000 espectadores en vivo, en su mayoría adolescentes.

No obstante, el hecho de que las estrellas más grandes del fútbol lo consideren una oferta más atractiva que una entrevista más formal no está en duda. “Twitch se siente más como una comunidad”, dijo Aquilina. “Es mucho más interactivo”. Para al menos uno de los invitados de Llanos, lo que resultaba interesante era que hablar con él no se sentía para nada como una entrevista. No había cámaras ni equipo de audio ni preguntas de llamada y respuesta ni una estructura definida. Los jugadores se sienten seguros al hablar con alguien que es como un amigo.

Eso, al final, ha sido el secreto de su éxito. Llanos y Agüero se han vuelto tan cercanos que el delantero lo invitó, sin que él lo supiera, a la cena de despedida de Messi en Barcelona. El encuentro le valió a Llanos la invitación a París, a la presentación de Messi, y a su exclusiva mundial.

Esa noche en la mesa, también estaba otro futbolista que ahora está asegurado en la órbita de Llanos: Gerard Piqué. El defensa del Barcelona fue el primer invitado en su segmento de entrevistas; ahora es, en la práctica, el socio de negocios de Llanos.

En agosto, ambos compraron un equipo de esports, o deportes electrónicos. Esto fue después de que el vehículo de inversión de Piqué, Kosmos, compró los derechos en España de la Copa América de este verano y la transmitió a través del canal de Twitch de Llanos. Hizo lo mismo con el primer juego de Messi con el PSG el mes pasado.

Ese partido también se emitió en Telecinco, una cadena de televisión española. Alrededor de 6,7 millones de personas vieron al menos un poco del partido por televisión; Llanos atrajo a unos dos millones de espectadores (aunque también tiene muchos seguidores en América Latina, por lo que las cifras no son directamente comparables).

Es un enfoque que podría volverse más común, dijo Aquilina. “Twitch se está convirtiendo en una emisora”, aseveró. “Amazon ha hecho eso con algunos partidos de la NFL, los cuales ha transmitido por Twitch y por Prime. Si tienes los derechos de algo, lo mejor es distribuirlo en todas tus plataformas: puedes vender los derechos de transmisión, pero aún tener una presencia en línea”.

Llanos no pensaba en eso aquel día en París, dijo. En cambio, lidiaba al mismo tiempo con los nervios de “la mayor presión que jamás he sentido” y se maravillaba un poco de “poder hacer esto con dos de mis mejores amigos”. La combinación fue suficiente para darle esa sensación de mareo que produce el vértigo. No obstante, Llanos y la revolución que representa no irán a ningún lado. Se acostumbrará a la altura.



(*) Rory Smith es el corresponsal principal de fútbol, con sede en Manchester, Inglaterra. Cubre todos los aspectos del fútbol europeo y ha reportado tres Copas Mundiales, los Juegos Olímpicos y numerosos torneos europeos.