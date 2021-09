Por 17 semanas consecutivas descienden los casos de Covid

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó ayer en Mar del Plata la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde destacó que la Argentina acumula "casi 17 semanas consecutivas" con baja de casos de Covid y celebró que "en los próximos días va a llegar al 50% de toda la población vacunada con la segunda dosis" ."Quiero pedirle a la población que tiene que recibir la segunda dosis que complete su esquema de vacunación. Argentina en los próximos días va a llegar al 50% de toda la población vacunada con la segunda dosis", dijo Vizzotti en conferencia de prensa luego del congreso de Salud que reunió a los ministros de Salud de todas las provincias.Sobre la caída de contagios sostenida que experimenta el país, dijo que la situación actual es como la de "junio del año pasado", lo que consideró un "número bajo y muy alentador". "Ese logro lo hemos conseguido con medidas oportunas del Gobierno nacional y un trabajo muy importante de las jurisdicciones", planteó la funcionaria.Por su parte, la directora de epidemiología de la Nación, Analía Rearte, dijo que se están registrando "casos de transmisión local de variante Delta, aunque no predominante", por lo que "la etapa de ahora será hacer un control de brote de la variante".En la misma línea, el bioquímico y ex rector de la UNQ, Mario Lozano, aseguró que "es muy probable que en Argentina, dentro de un mes o un mes y una semana, la cepa Delta sea la mayoritaria" y que "habría que ver que pasa con los casos".El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, realizó un análisis de la situación epidemiológica en su distrito y consideró posible que al final no haya una tercera ola impulsada por la Delta. "Estamos cada vez más cerca de poder evitar una tercera ola de coronavirus", señaló Kreplak, quien advirtió que sólo falta vacunar a los menores de 17 años, en el caso de la provincia de Buenos Aires, unos 5 millones de bonaerenses, que incluso no son parte del grupo de riesgo.Los pasos a seguir en la estrategia sanitaria, de cara a las reaperturas que anunció el Gobierno nacional para a partir de octubre, seguirán siendo debatidos en el marco del COFESA durante este martes, en el segundo y último día del encuentro que se realiza en el NH Gran Hotel Provincial.A partir de este viernes finalizará una serie de restricciones establecidas por la pandemia de coronavirus debido a la mejora de la situación sanitaria y el avance del plan de vacunación, mientras las autoridades de las distintas áreas del gobierno ajustan detalles de los nuevos protocolos de la apertura.REPORTEUn total de 1.538 nuevos casos de coronavirus, y otras 93 muertes a causa de la enfermedad fueron reportados en las últimas 24 horas en todo el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Con estas cifras, la cantidad de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia se elevó a 114.954, mientras que el total de contagios registrados en la Argentina en el mismo lapso es ahora de 5.251.940, de los cuales 5.113.603 ya se recuperaron y 23.383 aún están cursando la enfermedad.En cuanto a los pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), se informó que al día de hoy son 1.200 por toda patología, lo que representa un nivel de ocupación de camas tanto en el sector público como el privado de 36,5% a nivel nacional y de 40,1% en el Ambito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA).En las últimas 24 horas continuó bajo el número de testeos, 56.934, con un índice de positividad del 2,70%, y en total se llevan realizadas 23.664.425 pruebas diagnósticas. (NA)