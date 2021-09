Ministro de Agricultura con la Mesa de Enlace

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá hoy con los dirigentes que integran la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, y se espera el anuncio de una flexibilización al cepo sobre las exportaciones de carne. La reunión está prevista para alrededor de las 18:00 y será en modo presencial.Asistirán los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino; de Coninagro, Elbio Laucirica; Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.Previo a la flamante asunción, Domínguez efectuó entrevistas telefónicas con los dirigentes, a los que invitó a la ceremonia y solicitó contactos con técnicos de las entidades por la suspensión parcial a las exportaciones de carne vacuna.El tema carnes figura a la cabeza de la agenda porque el Gobierno extendió el cepo hasta el 31 de octubre próximo.En este sentido, se especula que podría destrabarse la venta de la vaca vieja que va a China y no se consume en la Argentina.Achetoni manifestó se debe incluir en la lista de temas el "pedido de que se saque la reglamentación del Banco Central que no permite que se les otorgue créditos a los productores que retengan más del 5% de la cosecha". Sobre las carnes, añadió: "Esperamos que se pueda lograr la apertura de las exportaciones de la carne, pero también que se abra no sólo la instancia de diálogo sino que se puedan ir abordando distintos temas e implementando acciones concretas para estimular y potenciar la producción y en especial a los pequeños y medianos productores que representa FAA".Por su parte, Pino, de la SRA, elogió la predisposición "al diálogo y al trabajo" del flamante ministro de Agricultura, pero advirtió que observan un "escenario en el que estamos complicados"."Vemos con preocupación lo que está ocurriendo con el dólar y cómo va moviéndose. Vemos que la inflación, si bien ha bajado algún puntito, sigue estando en unos niveles altísimos", señaló.Pino insistió sobre la suspensión de las exportaciones de carne: "Es un tema que no se puede entender, a esta altura, cómo seguimos con esta decisión que tomó el Gobierno, que es pésima para el país". "No se puede creer que sigamos hablando de estas cosas. Tendrían que abrir la exportación de carne. Ya estamos hablando con el nuevo ministro de Agricultura que se mostró muy abierto al diálogo y al trabajo", enfatizó el directivo en declaraciones radiales.Además, indicó que, si bien el Gobierno "dice que no puede destrabar de manera inmediata el problema de la exportación, puede ir destrabando ciertos puntos que van a aliviar la situación. Con este tema se ha metido en un problema infernal, porque no sabe cómo salir". En ese sentido, señaló: "Más allá de las cantidades de toneladas o de porcentajes que se habilitarían, nosotros decimos que hay líneas que se pueden y se deben destrabar ya, como es el caso de la exportación de la vaca de industria".La mayoría de los gobernadores respaldan la posición de la Mesa de Enlace. El viernes, a través de un comunicado difundido por la gobernación de Entre Ríos, el mandatario provincial, Gustavo Bordet, junto con sus pares de Santa Fe, Omar Perotti, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguraron que gestionan ante la Nación la apertura total de las exportaciones."Tenemos que aumentar los niveles de productividad. Por lo cual estamos pidiendo que se resuelva el tema de las exportaciones de carne en Argentina porque impacta en nuestras provincias", indicó Bordet. Al respecto señaló que en Entre Ríos hay frigoríficos exportadores y "nos preocupa la mano de obra que allí trabaja"."En esa preocupación estamos pidiendo al ministro Domínguez, que sabemos que comparte esta preocupación, que podamos resolver este conflicto para defender la fuente de empleo de los obreros de los frigoríficos como es el caso de Alberdi en Oro Verde y el San José de San José", señaló Bordet.