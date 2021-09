El Concejo vota el destino de más de 104 millones de pesos

En la reunión de comisión de ayer lunes, los concejales dieron ingreso a varias notas referidas a diferentes pedidos de reunión, entre ellos la de los vecinos de los barrios San José y Los Arce, que reclaman se revise el proyecto de desarrollo urbano para construir tres torres con departamentos; se leyó la nota y se definió acompañar al Ejecutivo en la reunión prevista para el próximo viernes, -con horario a confirmar-, entendiendo que debe ser un encuentro conjunto para aclarar todas las dudas técnicas y demás cuestiones.También, se dio lectura a una nota presentada por diversas agrupaciones en la que solicitan la aplicación de la ley E.S.I, pidiendo por el efectivo cumplimiento de la Ley 26.150 en todas las instituciones educativas de nuestra ciudad, esto podría generar que el jueves se vote sobre tablas una solicitud para que el Senado provincial trate y ponga en marcha la Ley de Educación Sexual Integral en la provincia.Acerca de este tema, Jorge Muriel dijo que “se pidió en la nota, fundamentalmente que se aplique la ley que ya cuenta con 15 años y hay cuatro provincias en el país que no han adherido y una de esas es la provincia de Santa Fe y decidimos todos los concejales hacer un proyecto de Resolución pidiendo que rápidamente se trate, porque está ahí frenado y no queremos que pierda estado parlamentario. Entendemos que es fundamental la Educación Sexual Integral, por lo tanto, vamos a estar acompañando este pedido de varias agrupaciones”. Y aclaró: “Esta es la competencia nuestra, poder hacernos cargo del tema y reclamarle a quien corresponde”.OBRAS MENORESEn el encuentro de ayer se dio despacho también al proyecto referido a obras menores, donde el Concejo autorizaría al Departamento Ejecutivo Municipal a solicitar al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley N º 12.385 y su modificatoria, Ley Nº 12. 744 y Decreto Reglamentario Nº 1.123/08, en concepto de aporte no reintegrable con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión, la suma de $ 104.026.817,31.El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las oficinas técnicas dependientes de las Secretarías de Obras y Servicios Públicos y de Ambiente y Movilidad, conjuntamente con áreas de otras Secretarías, han evaluado las necesidades más urgentes de adquisición de equipos nuevos, ya sea en carácter de incorporación y/o de reemplazo de unidades teniendo en cuenta la importancia que revisten, a la hora de dar soluciones a las necesidades diarias que surgen en la prestación de los servicios, se desprende de los argumentos para hacer esta solicitud.Al respecto, el justicialista Jorge Muriel explicó que “es importante el destino que se le va a dar al Fondo de Obras Menores para el año en curso, un monto muy importante, donde también estamos a la espera de cuál va a ser la fracción que se va a poder usar para gastos corrientes, -viene siendo del 50% los últimos años-, y el resto se va a ser para comprar un minibús adaptado, cuatro camiones, dos camionetas y algún móvil más; una inversión contundente en un área sensible como lo es el área de servicios públicos. Una muy buena noticia, viendo como en 2020 y finales de 2019 este gobierno provincial cumplió con Obras Menores”.REUNIÓN POR LATERMINAL DE ÓMNIBUSEste lunes, además se dio lectura a la nota enviada por parte del concesionario de la Nueva Terminal de Ómnibus, Carlos Cassinerio, referida a la actual situación de edificio y a la necesidad de revisar la Ordenanza que vincula al municipio con el concesionario, buscando adaptarla a los nuevos tiempos y a las actuales demandas. Los concejales, definieron concretar esta reunión hoy martes a las 9, en sala de comisiones y programar una visita a la Terminal de Ómnibus para ver en el lugar las cuestiones a abordar.