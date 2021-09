Beneficios para usuarios de la EPE afectados por la pandemia

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, implementó beneficios para sectores residenciales, comerciales y productivos que se vieron afectados con motivo de la pandemia Covid 19. Una de las medidas más significativas tomadas por el gobierno de Omar Perotti, fue sostener el congelamiento de las tarifas eléctricas durante 16 meses, lo que significó un aporte del Estado santafesino superior a los $ 2.000 millones.Luego de la audiencia pública realizada en abril pasado, el gobierno provincial decidió incrementar la tarifa eléctrica en tres etapas, por debajo de los índices inflacionarios: 14% para mayo, 8% en julio y 9% en noviembre, cuya aplicación plena será efectiva recién en el primer bimestre del año 2022.Estas medidas tuvieron, en el caso de la facturación por venta de energía, la no suspensión de servicios, no aplicación de recargos por mora, disminución de la tasa de interés por mora para deudas registradas fuera del periodo sin recargos, facturación a grandes usuarios de acuerdo con su potencia registrada, o aplicación de tarifa cero.Los periodos por los que no se aplican recargos por mora, incluyen desde marzo a noviembre de 2020 y de mayo a julio de 2021, según el tipo de usuario y actividad, permanecen en la actualidad, pudiendo los usuarios que aún registren deudas, acceder al beneficio.A tal efecto, la EPE dispuso en su oficina virtual un link para acceder al pago a valor histórico. Para ello, el usuario debe ingresar a www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual, ir a generación de convenio de pago, y aquellos alcanzados podrán acceder al beneficio. Asimismo, podrán dirigirse a la Oficina Comercial más próxima a su domicilio para realizar el trámite en forma presencial.A modo de ilustración, además de los usuarios residenciales, en el conjunto de medidas implementadas se encuentran: centros culturales, clubes, gimnasios, asociaciones vecinales, escuelas de danzas o artes marciales, pilates, jardines maternales, peloteros, fútbol 5, paddle, transportes escolares, salones privados de eventos, escuelas de conducción, talleres y salas culturales; hoteles, complejos turísticos, gastronómicos y empresas con permiso para realizar servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo de jurisdicción nacional radicadas en la provincia de Santa Fe, consorcios de galerías comerciales y locales que la componen.