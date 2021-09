Sin pacientes Covid en la sala general del Hospital

Este lunes, por primera vez en más de un año, no se contabilizaron pacientes Covid-19 positivos en la sala general del Hospital "Jaime Ferré". Además, por 7º día en este mes de septiembre, no se registraron contagios en la ciudad, que suma 72 horas sin reportar nuevos positivos.

Por 7ª vez en lo que va del mes de septiembre, la 3era de manera consecutiva y la 8ª en lo que va del año, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela. Durante la semana pasada, entre el 19 y el 21 de septiembre, tampoco se habían reportado contagios, con lo cuál la sucesión de días sin positivos se vuelve a repetir (el 11/9 tampoco hubo casos) aunque siempre hay que aclarar y tener en cuenta que durante los fines se semana se suelen analizar menos muestras. De esta manera, la ciudad continúa acumulando 14.769 infectados en lo que va de la pandemia, de los cuáles son 12 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad y 35 los que están realizando el correspondiente aislamiento en sus domicilios, mientras que los recuperados ya son 14.437. Por otro lado, por 20ª jornada consecutiva no se contabilizaron fallecimientos en nuestro medio (el último se registro el 7/9 también luego de 20 días), manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad.Igualmente, la buena noticia de la jornada, en cuanto a la ocupación de camas en el Hospital "Jaime Ferré", es que después de un largo tiempo, más de un año seguramente, en coincidencia con la llegada de la segunda ola y cuando la pandemia recién comenzaba a sentirse, allá por agosto del 2020, no quedan pacientes Covid-19 positivos internados en sala general, descomprimiéndose bastante este sector, aunque si se registran, hasta hoy, 42 pacientes sospechosos, pediátricos y Neo. Además, en UTI, todavía quedan 3 pacientes Covid-19 positivos internados (20% de ocupación) y 10 pacientes sospechosos y No Covid-19 (67% de ocupación).Mientras tanto, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 53 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 468.915, de los cuáles 41.916 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 426.999 por laboratorio, además de 15 muertes para un total de 8.508 víctimas fatales. En el resto del departamento Castellanos, que totaliza 24.401 casos, solamente se reportaron 2 positivos en Sunchales, mientras que en Rosario hubo 11 nuevos infectados (acumula 163.578, casi el 35% de los casos totales en el territorio), la cifra más bajas de contagios en casi 15 meses, y en la ciudad de Santa Fe se detectaron 7 nuevos positivos para alcanzar los 55.604 afectados. En la provincia son 1.102 los activos, 459.307 los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 4.303.027 vacunas de las 4.312.660 dosis que recibió Santa Fe.LEGARON MÁS SPUTNIKMientras tanto, la Dirección Regional de Salud informó que este lunes se recibieron otras 1.250 dosis de la vacuna Sputnik V del 1er componente para continuar completando esquemas de vacunación contra el Covid-19. Las mismas fueron distribuidas a los siguientes efectores de salud de la zona: Rafaela, Sunchales y Tostado 300 vacunas; San Guillermo, Suardi y Villa Minetti 100; María Juana 50.