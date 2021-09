Boca le ganó a Colón antes del superclásico

Boca derrotó a Colón de Santa Fe por 1 a 0 en un entretenido encuentro que disputaron anoche en el marco de la decimoséptima jornada de la Liga Profesional y llega entonado para enfrentar a River en el Superclásico. El único tanto del partido lo convirtió el delantero Nicolás Orsini, a los 21 minutos del segundo tiempo, en el que fue su primera conquista jugando con la camiseta auriazul.Con este resultado Boca suma 21 unidades y quedó a seis del elenco de Núñez al que visitará el próximo domingo en el estadio Monumental, y a ocho del líder Talleres de Córdoba.CAIDA DEL ROJOGodoy Cruz de Mendoza derrotó 4 a 1 a Independiente en el estadio "Libertadores de América" de Avellaneda, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga Profesional. El envalentonado "Tomba" de Diego Flores se puso en ventaja acompañado por la suerte, debido a que Thomas Ortega convirtió en contra de su propia valla a los 23 minutos, al tiempo que Tomás Badaloni estiró la diferencia sobre el cierre de la etapa inicial con una excelsa definición. Ya en el complemento, Ezequiel Bullaude anotó el tercero a los 5 minutos, pero Rodrigo Márquez descontó a los 14 e ilusionó al elenco de Avellaneda, aunque la esperanza le duró poco debido a que de inmediato Martín Ojeda convirtió el cuarto y sentenció el encuentro.GANO SAN LORENZOSan Lorenzo derrotó por 2 a 1 a Defensa y Justicia en el estadio "Nuevo Gasómetro. Nicolás Fernández Mercau, con un potente remate de zurda que se coló en el palo izquierdo de Ezequiel Unsain, y Siro Rosané, con un cabezazo que se desvió en un rival y fue a parar a la red, le dieron la ventaja al "Ciclón" a los 23 y 45 minutos del primer tiempo, respectivamente. Ya en el complemento, Francisco Pizzini descontó para el conjunto de Florencio Varela, que fue en busca del empate y estuvo a un paso de conseguirlo, pero esta vez la suerte estuvo del lado de Boedo y, además, Sebastián Torrico se irguió como la figura del cotejo.SE RECUPERO EL TATEUnión regresó a la victoria al derrotar a Patronato de Paraná por 2 a 0 en un discreto encuentro que jugaron en la ciudad de Santa Fe en el marco de la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El elenco santafesino se impuso con un doblete del delantero Mauro Luna Diale, a los 2 y a los 23 minutos del segundo tiempo y volvió a ganar después de tres fechas, mientras que el conjunto entrerriano acumuló su octavo partido sin triunfos.la fecha se completará este lunes con los partidos entre Argentinos Juniors vs. Racing, a las 18; y Newell's Old Boys vs. Huracán, a las 2015.POSICIONESTalleres de Córdoba es el puntero con 29 puntos; River tiene 27; Estudiantes 24; Lanús 23; Independiente 22; Boca 21; Vélez y Godoy Cruz 20; Colón 19; Racing 18; Gimnasia 17; San Lorenzo y R. Central 16; Defensa, Argentinos, Newell's, Unión y A. Tucumán 15; Patronato 14; Huracán, Banfield, Sarmiento y Aldosivi 13; Platense 12; Central Córdoba y Arsenal 11.