Otra jornada sin casos

Al igual que el sábado, este domingo la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela (por 7ª vez en el año y la 5ª en el último mes) redondeando, de esta manera, un fin de semana más que positivo, más allá de que en estos días se procesan menos muestras. Así, la ciudad sigue acumulado 14.769 afectados desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 13 se encuentran activos, 39 son los vecinos aislados hasta el momento y 14.436 los recuperados. Además, por 19º día consecutivo no se registraron fallecimientos en nuestro medio, que suma 320 decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de este letal virus. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que aún continúan internados 2 pacientes Covid-19 positivos en UTI (13% de ocupación) y otros 2 pacientes Covid-19 positivos en sala general.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Santa Fe reportó 29 positivos en las últimas 24 horas, en tanto que no hubo nuevos fallecimientos por el virus en territorio provincial. El reporte del Ministerio de Salud de Santa Fe reportó 29 contagios para un total de 468.862 casos acumulados desde el inicio de la pandemia y 8.493 víctimas fatales, con 426.948 confirmados por laboratorio y 41.914 por criterio clínico-epidemiológico. En este sentido, se reportaron solamente 10 localidades con nuevos contagios de Covid: Santa Fe con 9, Rosario con 7, Reconquista y Santo Tomé con 3, Pavón con 2, y El Trébol, Funes, General Gelly, Margarita y Monte Vera con 1. En total son 459.233 los pacientes recuperados de la enfermedad y 1.136 personas continúan con el virus activo. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 4.234.871, de los cuales 2.387.829 personas recibieron una dosis y 1.846.035 las dos.