La derrota de Barracas

Almirante Brown empató ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por 3 a 3, como visitante, y se mantuvo en la punta de la zona A del torneo de la Primera Nacional, en la continuidad de la 27ma. fecha del principal certamen del ascenso. El mediocampista Oscar Garrido (8m. PT) y Joan Juncos (26m. PT y 6m. ST), anotaron para el equipo mendocino y Joaquín Ibáñez (12m. PT y 25m. ST) y Santiago Vera (47m. PT) igualaron para la visita.Barracas Central en cambio perdió ante Instituto, por 1 a 0, de visitante y no pudo volver a la cima de la zona B del campeonato. Rodrigo Garro anotó de tiro penal a los 33 minutos de la primera parte para el plantel cordobés. Con el resultado, Barracas Central escolta al nuevo líder de la zona B, Güemes de Santiago del Estero, con 42 puntos.Además, empataron Gimnasia (J) 1 - Independiente Rivadavia 1.La 27ma. fecha continuará de la siguiente manera: Hoy: Deportivo Morón-Brown (A) (zona B, 21:10 horas).Martes 28 de septiembre: All Boys-Defensores de Belgrano (zona B, 21:10).Almirante Brown, 49 puntos; Tigre, 46; Quilmes, 45; San Martín (T), 43; Gimnasia (M), 41; Belgrano, 39; Agropecuario, 38; Atlanta, 34; Alvarado, 33; Riestra, 32; Deportivo Maipú y Temperley, 29; Estudiantes (RC) y Chacarita, 27; Mitre (SdE), 26; Estudiantes (BA), 25; y Nueva Chicago, 16.Güemes (SdE), 44; Barracas Central, 42; Deportivo Morón, 40; Ferro, Brown (A) y Gimnasia (J), 38; Tristán Suárez. Defensores de Belgrano, Almagro e Independiente Rivadavia, 37; All Boys y San Telmo, 33; San Martín (SJ),e Instituto, 31; Brown (PM) y Villa Dálmine, 28; y Santamarina, 26.