Racca: “buscar a quienes no terminaron la secundaria para ofrecerles un mejor futuro”

“La escuela secundaria está muy ligada a la empleabilidad. A las personas que no tienen terminados sus estudios se les dificulta mucho más conseguir un trabajo. Por eso, estamos desarrollando la posibilidad de ofrecer nuevas oportunidades a través de los distintos programas y pensando en construir nuevos”; dijo Martín Racca luego de visitar Rafaela en Acción, donde los días viernes se brinda asesoramiento para todas aquellas personas que tomen la decisión de finalizar la educación primaria o secundaria. El subsecretario de Salud y la Jefa de Gabinete, Amalia Galanti, dialogaron con Stéfano Botta, integrante de la Secretaría de Educación, quien explicó el funcionamiento del espacio y cómo lo utiliza la comunidad. En ese marco, Martín Racca afirmó que “es clave el asesoramiento sobre los programas nacionales, provinciales y municipales, para la educación primaria, secundaria y universitaria. Por eso vinimos a este dispositivo a conversar con Stéfano (Botta), porque esta experiencia con los vecinos y vecinas nos ayuda a plantear otras formas de abordar la temática”.Asimismo agregó que “los últimos años fueron distintos a lo que estábamos acostumbrados, y sabemos también que el secundario es de suma importancia a la hora de presentarse ante una oportunidad laboral. Por eso, tenemos que salir a buscar a quienes no terminaron la secundaria para ofrecerles un mejor futuro”. “Estamos en este camino con los distintos programas, pero también buscando otras alternativas para que nadie se quede sin terminar sus estudios. Es clave terminar el secundario, ya que nos abre una puerta más al mundo laboral. Hoy en día, un requisito excluyente, en la mayoría de los casos, es tener la secundaria completa”; remarcó Racca, quien agregó que “vamos a trabajar y poner los recursos que sean necesarios para que en Rafaela nadie esté sin el secundario terminado. Vamos a ir a buscar a quienes no terminaron la secundaria para que puedan tener las oportunidades en el mundo laboral”.EN LA PLAZA DE LA PAZRafaela en Acción estará hasta el viernes 1º de octubre en la Plaza de la Paz, ubicada en Mainardi y Nicanor Álvarez. La atención se realizará de 9:00 a 16:00 en las tres casillas, el Punto Verde Móvil y los dos colectivos que se sumaron en esta edición. Mientras que el Quirófano Móvil atiende de 7:30 a 12:30. En las casillas se pueden pagar tributos municipales, provinciales y nacionales, reimprimir boletas, recibir asesoramiento sobre temas de discapacidad, asistencia social, Tarjeta Única Ciudadana. Además, se puede tramitar el Boleto Educativo Gratuito, la SUBE, recibir ayuda para descargar la Billetera Santa Fe para acceder a todos sus descuentos en comercios locales, conocer la cartelera digital de búsquedas laborales, armar el currículum vitae y obtener información sobre las capacitaciones de empleo que brinda la Municipalidad. En tanto que los días viernes, en el mismo lugar, se brinda asesoramiento educativo para finalizar la escuela primaria y secundaria