Rodríguez Larreta almorzó con Clinton en Nueva York

En el marco de su gira por los Estados Unidos para relanzar a la Ciudad de Buenos Aires a nivel internacional, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, compartió ayer un almuerzo con el ex presidente de ese país Bill Clinton, luego de haberse reunido con el líder demócrata y ex secretario de Estado norteamericano John Kerry.

Durante el encuentro, que duró cerca de dos horas, participaron el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, y el director de la Fundación Bill Clinton, el argentino Rolando González- Bunster.

El almuerzo se gestó a raíz de la relación entre el Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y de Straface con Rolando González-Bunster, quien fue a la Universidad de Georgetown con Clinton.

En la reunión, Rodríguez Larreta se mostró como líder opositor presidenciable e intercambió opiniones sobre la situación económica y política de Sudamérica.

Según un comunicado del Gobierno porteño, Clinton "indicó que la Argentina es un país que tiene grandes oportunidades por delante y destacó la competitividad del país en la producción de alimentos y la exportación de servicios basados en el conocimiento".

"Asimismo, expresó que Buenos Aires es una de sus ciudades favoritas en el mundo", señalaron las fuentes porteñas.

El expresidente norteamericano calificó a la lucha contra el cambio climático como un "compromiso global", y el alcalde porteño aprovechó para comentarle acerca del Plan de Acción Climática de la Ciudad, con el que Buenos Aires se compromete a reducir a la mitad sus emisiones para 2030 y convertirse en carbono neutral hacia 2050.

En su rol de vicepresidente de C40 (Grupo de Liderazgo Climático), Rodríguez Larreta le comentó a Clinton sus esfuerzos para comprometer a más ciudades de América Latina a aumentar su ambición ambiental de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se desarrollará en Glascow del 1 al 12 de noviembre, y la celebración de la Cumbre de Alcaldes de C40, que se llevará a cabo en Buenos Aires el año próximo.

La intención del jefe de Gobierno es convertir a la Ciudad de Buenos Aires en líder regional en la lucha contra el cambio climático.

Además de la agenda de cambio climático, Rodríguez Larreta tiene entre sus objetivos relanzar a la Ciudad a nivel turístico de cara a la inminente apertura de visitantes extranjeros.

Con este propósito, este lunes el jefe de Gobierno se reunirá con Fred Dixon, presidente de NYC & Company, organización oficial de marketing de destinos.

Luego se entrevistará con Susan Seagal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.