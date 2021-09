Agustín Canapino ganó en el San Juan Villicum

Agustín Canapino (Cruze) se quedó con la victoria en la Carrera Final que disputó ayer el Súper TC2000 en el autódromo San Juan Villicum, de la provincia cuyana.El piloto arrecifeño fue escoltado por Julián Santero (Corolla) y Leonel Pernía (Fluence).Antes de iniciarse la actividad dominical, que estaba prevista con una prueba de Tanques Llenos, se conoció la decisión de Matías Rossi (Corolla) de no tomar parte de la competencia, en desacuerdo por las sanciones que le aplicaron las autoridades deportivas el sábado.El actual campeón, que debió cumplir un aislamiento luego de haber regresado al país luego de competir en el Stock Car de Brasil, había triunfado en pista en la Carrera Clasificatoria, pero sufrió dos recargos que le impidieron festejar un nuevo halago y lo relegaron al 18° puesto.La determinación que tomó Rossi fue avalada por el Toyota Gazoo Racing, que se manifestó enérgicamente a través de su máximo responsable Darío Ramonda. El director deportivo del equipo sostuvo que "Rossi decidió no participar y es una decisión personal que yo respaldo; no acepta la sanción, piensa que es una arbitrariedad y que roza lo discriminatorio", para agregar que "durante toda una semana fue perseguido para tratar de evitar que participe; eso fue tolerado por él y por el equipo, pero la sanción puso el límite" y aseguró finalmente que "este tema va a merecer un análisis, seguramente".1° Agustín Canapino (Cruze), en 42m01s636; 2° Julián Santero (Corolla) a 804 milésimas; 3° Leonel Pernía (Fluence) a 10s318; 4° Bernardo Llaver (Cruze) a 12s487; 5° Nicolás Moscardini (Corolla) a 18s337; 6° Emiliano Spataro (Corolla) a 20s506; 7° Matías Milla (Fluence) a 22s107; 8° Facundo Ardusso (Civic) a 23s266; 9° Fabián Yannantuoni (Civic) a 25s576 y 10° Franco Vivian (Corolla) a 28s549.Leonel Pernía 155 puntos, Agustín Canapino 154, Julián Santero 113, Matías Rossi y Facundo Ardusso 109.9 y 10 de octubre, en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario.