"Estamos más consolidados"

Luego de los resultados finales de las PASO que se celebraron hace más de 2 semanas en todo el país, el partido que encabeza Delvis Bodoira, candidato a concejal dentro del Frente Federal Vida y Familia, finalmente cumplió con las expectativas y será una de las 5 listas que pelearán por las 5 bancas que se renovarán en el actual Concejo Municipal. En una charla de política con Radio Rafaela durante este domingo, el abogado realizó un pantallazo de lo que fueron las pasadas elecciones, tanto a nivel locales como nacional, y de lo que necesita también para poder llegar a ocupar una banca en el actual órgano legislativo de la ciudad. "Nosotros hemos hecho una gran elección. Porque de 15 candidatos haber salido terceros es un campañón cuando es la primera vez que me toca encabezar una lista. Por eso agradezco a todos esos rafaelinos que nos han puesto en el podio. Ahora es como que venimos bien, pero hay que meterle mas. Para el 14 de noviembre todavía falta, así que estamos redoblando los esfuerzos, haciendo todo lo que no llegamos a hacer en la elección pasada, donde la campaña fue corta, donde veníamos con un partido nuevo. Tuvimos algunos problemitas de logística de armado, donde nos demoramos, con la cuál la campaña específicamente fue de 20 días. Y si uno ve la cosecha de votos en el escaso tiempo y la inexperiencia también del equipo, donde la mayoría de las personas que me acompañan es la primera vez que participan en política y tienen este desafío, es como que estamos un poco más consolidados, gracias al apoyo de la gente". En otro segmento de la larga entrevista, el rafaelino, al preguntarle cómo siguen de aquí en adelante, sostuvo que "ahora empieza un nuevo partido, es otra cosa. Creo que hubo un voto bronca, hubo un voto 'anti', no hubo un voto 'a favor de' y creo que hubo un tirón de orejas fuerte, sobre todo para el gobierno nacional, y por decantación, obviamente, para el gobierno provincial y el gobierno municipal, donde tienen que tomar cartas en el asunto de lo que le está diciendo la ciudadanía. Creo que fue un sacudón y ahora empieza otro partido".Acerca de cómo se hace para ir a buscar más votos, sobre todo de los partidos que no pasaron el corte, Bodoira opinó que "fácil no es, pero tampoco existe ese traslado automático de votos, no es real. Al ser pocos, al quedar 5 candidatos va a ver más oportunidad para las propuestas, para el debate, para la plataforma. En nuestro caso, leyendo las elecciones, a los 2 grandes partidos que han gobernado el país en los últimos años, ya los hemos probado y han fracasado. Y vasta leer lo que fueron las elecciones. Del kirchnerismo nos fuimos al macrismo y de ahí vimos que el macrismo era peor, volvimos al kirchnerismo y ahora estamos repitiendo la secuencia. 'Si querés resultados distintos no hagas siempre lo mismo', decía Einstein, y como sociedad, estamos ahí como el péndulo, refundando el país cada 4 años y diciendo que el que estuvo atrás hizo todo mal, y se vuelve a empezar todo de cero. Eso es una locura y nos hace mal como país. Y como argentinos, ¿Qué inversión podemos atraer? ¿Qué empresa puede venir a invertir a un país que no tiene seguridad jurídica, en donde no sabés lo que va a pasar la semana que viene? Necesitamos políticas de estado a largo plazo y darle oportunidad a otros partidos, como nosotros".EL VOTO BRONCAEn cuanto a si en las próximas elecciones se puede profundizar el llamado 'voto bronca', Bodoira acotó que "en Rafaela, creo que va a ser peor. En otros lugares del país creo que los cambios van a venir bien, les van a dar oxígeno y es una señal de que el gobierno tomó nota. La grieta es negocio para unos pocos. Necesitamos una nueva generación de políticos, de dirigentes comprometidos con la sociedad porque así no vamos a ir a ningún lado. Y está probado. Porque ahora, los que tienen la receta, hace 2 años se les quemó la torta. Y la chocaron feo".EL GOBIERNO ACTUALHasta el 2019, Bodoira fue parte del gobierno local, donde tuvo cargos importantes, como la Subsecretaria de Deportes y y el de Secretario de Gobierno municipal. En cuanto a su visión del actual gobierno y sus diferencias, expuso que "con el primero que hablé fue con el actual intendente y no antes de las elecciones, sino hace un año y medio atrás. Y no le decía, 'Luis, te estás equivocando'. Rafaela es distinta, no nos pueden manejar las ciudades de Buenos Aires o de Santa Fe, no es lo mismo lo que paso en Rosario que lo que pasa acá. Hay errores con el tema de los horarios, donde se debe hablar con los gastronómicos, los hoteleros, los comerciantes. No tenemos la misma realidad. Ahora que perdieron las elecciones, es como que terminó la pandemia. Uno se lo planteó y se lo dijo, pero después aparecieron otras cosas, como la ideología de género, aborto, lenguaje inclusivo, donde nosotros no tenemos nada que ver con eso. El no comparte con nuestra idea, que estamos equivocados, que debemos tener otra apertura mental. De todos modos, tengo mis convicciones y mis principios que voy a defender. La gente votó en contra de un modelo, de una forma, y a mi juicio, creo que se debe hacer un 'meaculpa' como sociedad, porque el voto bronca, el nulo, en blanco, no nos va a llevar a ningún lado. Me parece que se le deben dar oportunidades a gente que tienen otra cabeza y estamos pidiéndole a los rafaelinos que confíen en nosotros. Nuestro partido es propio, con los valores que hicieron grande a Rafaela, con la cultura del esfuerzo, del trabajo. Lo de los planes es una locura. Hay que gente que se lo merece y la pasó mal en la pandemia, y hay que ayudarlos, pero darle el pescado permanentemente los vas condenando. El trabajo te dignifica. ¿Cómo puede ser que demos 5.500 viandas todos los días en el SIC? Estamos fomentando vagos, porque después no se consiguen electricistas, barrenderos, etc. Hay 22 millones de planes en este país, pero si permanentemente estamos dando estos planes, estamos generando generaciones que no vieron trabajar a sus padres. ¿Qué país puede tener futuro viendo esa realidad? Todas estas cosas, uno las ha ido planteando y no nos entendieron. Seguimos siendo amigos con el intendente, pero uno tomó una postura distinta y una decisión distinta que se debe respetar".CÁLCULOSSobre los cálculos que se están haciendo para tratar de llegar al Concejo, Bodoira agregó que "tenemos mucho para crecer. Lo nuestro es voto propio y es el piso. Creo que hay otras fuerzas que tiene techo y después me parece que sumar matemáticamente los votos de la interna es un error. Ojalá podamos llegar a cada rafaelino como lo estamos haciendo, donde estamos visitando todos los barrios, casa por casa, donde la única forma de romper la polarización es mano a mano, uno a uno con el vecino. Nosotros no tenemos la posibilidad de salir en los medios nacionales. Nuestro partido no se va a ver ni siquiera en los medios provinciales y nos cuesta entrar en los medios locales, entonces hay mucho trabajo por hacer con un equipo enorme detrás. A mi me toca ser la cara visible, pero a mis espadas cuento con un montón de gente que nos está ayudando".JÓVENESPor último, en referencia a cómo se les llega a los jóvenes que no les interesa la política, Bodoira finalizó el debate argumentando que "más del 50% de los rafaelinos tiene menos de 30 años. Nosotros les estamos llegando por las redes sociales, porque no te van a agarrar el diario y lo van a leer ara informarse. Lo nuestro es Twitter, Facebook, Instagram, donde transmitimos en vivo en esas plataformas. Creo que de los jóvenes tenemos que aprender y escucharlos. Tenemos propuestas de primer empleo, de conformar una ciudad universitaria. Y para ello, faltan lugares de esparcimiento, de entretenimiento, espacios verdes, zonas con wifi. Creo que a Rafaela le falta mucho para ser una ciudad universitaria con todas las letras. Creo que tenemos una oferta académica impresionante, pero falta una política para la noche, tenemos ordenanzas desactualizadas con la realidad, se generan normas que son inaplicables y no se le está llegando a los jóvenes. Y por eso también nos presentamos, porque si uno se sentiría representado nos quedamos en casa, en la zona de confort. Y tampoco quiero que mi hija, el día de mañana, me diga que se quiere ir del país, porque este país no tiene futuro. Voy a luchar para que el futuro esté aquí en Argentina, y no tengo dudas de que Rafaela tiene todas las características y las condiciones para poder torcer ese rumbo que lamentablemente ha tomado nuestro país".