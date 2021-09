Alumnos no accedieron a becas por no tener “Billetera Santa Fe”

Carla Boidi y Matías Martínez Sella, conjuntamente con el concejal Lisandro Mársico, trabajaron sobre un proyecto que ingresaron en el Concejo Municipal, mediante el cual solicitan se proceda a localizar a los alumnos que perdieron la beca que otorga la Secretaría de Educación del Municipio, por no poseer “Billetera Santa Fe” y en tal caso se lleven a cabo las gestiones correspondientes para su acceso, a su vez, requirieron que se generen los mecanismos correspondientes dirigidos a lo que no puedan acceder al programa provincial, igualmente obtengan la ayuda escolar que otorga la Municipalidad de Rafaela.

“Nora, vecina del Barrio Barranquitas, nos alertó sobre la situación de que su hija, no pudo conseguir la beca que otorga el Municipio, la cual significa una gran ayuda para desarrollar sus estudios, en virtud de que no poseían el programa provincial “Billetera Santa Fe”, y nos indicó que hay otros alumnos que por este motivo tampoco pudieron acceder, en virtud de que la Municipalidad de Rafaela ha cambiado el método de percepción de los fondos becarios y actualmente deposita los mismos en “Billetera Santa Fe” y quién no la posee la pierde, antes se le entregaba un cheque a la Escuela y el establecimiento educativo, distribuía el dinero a los destinatarios”, informó la candidata a concejal Carla Boidi.

“La Ordenanza Nº 4551, prevé ayudas económicas para fortalecer y acompañar las trayectorias educativas de estudiantes. Existen según el Programa 7 Líneas de becas, dirigidas a diferentes estudiantes y hemos tomado conocimiento que existen alumnos correspondientes a la Línea 2: “Becas para estudiantes de Educación Primaria, De Educación Especial y de Educación Secundaria Orientada de establecimientos educativos oficiales del sistema de enseñanza provincial”, que no se han adherido al Programa de referencia y han perdido su ayuda”, dijo Matías Martínez Sella.

En tanto el concejal Mársico, indicó que “quienes solicitan becas, en muchos casos no tienen la posibilidad de acceder a “Billetera Santa Fe”, simplemente porque no poseen el equipo de celular correspondiente y por lo tanto, quedan imposibilitados de poder acceder al programa municipal del Fondo Becario, por lo que, deben arbitrarse mecanismos que permitan, a quienes no poseen los dispositivos correspondientes, obtener las ayudas económicas correspondientes a las becas que otorga el Municipio”.