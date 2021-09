Hoy es el Día Mundial del Turismo

Con la proclama de la Organización Mundial del Turismo desde 1980, cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo 27 de septiembre de 2021En 1979, la Organización Mundial del Turismo (OMT) proclamó el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo, para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus Estatutos.Para 2021, el lema del Día Mundial del Turismo esRealizado por la ONU para el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo en 2017La declaración de este día tuvo lugar en Torremolinos (España). La fecha se considera además apropiada porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones del Hemisferio Norte, y el comienzo en la mitad sur.El turismo es un sector que ha ido en aumento en los últimos años. Cada vez más personas se aventuran a visitar lugares lejanos e integrarse con la gente del lugar, descubriendo nuevas culturas y nuevos paisajes.Viajar se ha convertido en un placer al que aspiran millones de personas en todo el mundo: aventureros ávidos de nuevas metas, viajeros en busca de nuevas experiencias, fotógrafos y en general, cualquier persona de a pie.El crecimiento ha sido tal que se ha pasado de los 25 millones de desplazamientos en 1950 hasta los 1300 millones hoy en día. Los ingresos provenientes del turismo han pasado desde los 2000 millones de dólares a 1.260 billones. Un crecimiento exponencial.Las razones de este aumento de viajeros en todo el mundo son variadas. Podríamos nombrar algunas de las más importantes:La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció a todos los trabajadores el derecho a las vacaciones.Mejora de las condiciones laborales en muchos países.La clase media ha aumentado en el mundo.Abaratamiento del transporte.El uso de las nuevas tecnologías hace más accesible la información para viajar.El sector del turismo se ha diversificado mucho en el siglo XXI, precisamente debido a este crecimiento, y las agencias se especializan en viajes de aventura, fotográficos, de relax, playas y otros.También debido a este crecimiento, es importante concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un turismo sostenible, que aporte beneficios a largo plazo a los países y a las comunidades, ayudando al desarrollo. Las últimas celebraciones del Día Mundial del Turismo se han centrado precisamente en el turismo sostenible, con el lema "Viaja, disfruta, respeta".En algunas grandes ciudades, el turismo plantea nuevos retos, ya que en determinadas épocas de alta ocupación, la situación se torna complicada y muchos residentes locales se quejan de los problemas causados por la falta de regulación del turismo en este sentido.Además, la baja calidad de ciertos perfiles de turistas perjudica no solo a los residentes del lugar sino también a la imagen de un país entero, como puede ser el caso del llamado "turismo de borrachera" en determinados lugares de España.El turismo causa problemas también en las montañas más emblemáticas del planeta, como es el caso del Mont Blanc, el Cervino, o el Everest, causando verdaderos embotellamientos que en ocasiones han dado paso a accidentes mortales.Todo ello debe hacernos reflexionar a cerca de la importancia de establecer unas bases para la sostenibilidad del Turismo en todo el mundo.Todos sabemos que el sector del turismo es uno de los que más han sufrido desde la pandemia de coronavirus en el mundo, debido a las limitaciones en la movilidad y el descenso del consumo, además de la crisis económica que se ha desencadenado en todo el mundo. Ningún país se ha librado.Como consecuencia del descenso del turismo, muchos jóvenes han perdido sus empleos y gran cantidad de empresas han cerrado.La biodiversidad se ha visto afectada ya que se han recortado los programas de protección por falta de financiación y se teme que aumenten la caza y los saqueos en las zonas protegidas.Son datos negativos, pero pueden representar una oportunidad para replantear el futuro del Turismo, para que contribuya a conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible.Y además, por qué no, los valores del Turismo pueden ayudarnos a superar la pandemia y la crisis mundial desencadenada.En 2020, se pone el acento en la capacidad del Turismo para crear oportunidades, no solo en las grandes ciudades, sino en el medio rural, con el objetivo de proteger el patrimonio natural y cultural, y a su vez crear empleo allí donde más se necesita.El Día Mundial del Turismo 2021 es un día para centrarse en el lema: Turismo para un crecimiento inclusivo. La pandemia de COVID-19 ha supuesto un retroceso colosal para todos los sectores pero ha impactado sobre todo en el Turismo.La reactivación del Turismo ayudará a impulsar el crecimiento y la recuperación social pero es esencial que los beneficios se distribuyan de manera equitativa, amplia y justa para que pueda llegar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.El Turismo está directamente relacionado con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Contribuye sobre todo a la consecución de los Objetivos 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 12 (producción y consumo responsables) y 14 (vida submarina).Para lograr estos objetivos se ha creado la plataforma Tourism4SDGs, en cuya página web se pueden compartir recursos e iniciativas que ayuden al turismo sostenible.La OMT proclamó el 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, reconociendo la importancia del turismo internacional y promoviendo una mejor comprensión entre los pueblos del mundo, concienciando sobre la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y los valores inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo. Viajar para alcanzar el entendimiento y en definitiva, la paz.La mejor forma de celebrar el Día Internacional del Turismo es hacer un viaje a algún lugar que tengas ganas de conocer, ya sea tomar el coche, si está cerca, o un avión. Organízate un buen viaje, hay mucha información en Internet.Si no se te da bien organizarlo, también puedes acudir a una agencia de viajes, donde profesionales del sector del turismo te ayudarán a hacer un viaje a tu medida.Y si por el momento no puedes disponer de unos días para viajar, haz tu reflexión o comparte en redes sociales imágenes de aquel lugar donde te gustaría ir, con las etiquetas #WTD2021 #DíaMundialDelTurismo #ViajaDisfrutaRespeta.¡Feliz viaje! ¡Feliz Día Mundial del Turismo!