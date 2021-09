Quilmes goleó en San Vicente y no afloja

Argentino Quilmes goleó en San Vicente por 4 a 0 a Brown y sigue a dos puntos de 9 de Julio, completada este domingo la undécima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. El equipo dirigido por Hugo Togni sabía que no podía tropezar luego de la goleada juliense del viernes por 8 a 0 ante Talleres, pero demostró una gran superioridad ante el conjunto de San Vicente.En los otros dos partidos jugados, Ben Hur sumó su quinta victoria consecutiva en Villa Rosas ante Peñarol, mientras que Tacural se recuperó de la goleada sufrida en la última fecha en barrio Parque ante Ramona.Este es el detalle de los tres partidos disputados:PEÑAROL 1 - BEN HUR 3Cancha: Peñarol. Arbitro: Guillermo Vaccarone. Reserva: Peñarol 0 - Ben Hur 2.Pinzano; Acuña, Kindernecht, Monteporsi y Nicolás Gómez; Sanmartino (Galarza), Iván Gómez, Albarracín y Duarte (Aguirre); Belinde (Nuñez) y Ojeda (Schmidt). DT: G. Rivarossa.Astrada; Besaccia, Yuste, Ybáñez y Alemandi; Montenegro (Mathier), Sola, Grosso y Mayenfisch; González (Bianciotti) y Jiménez. DT: M. Barbero.Primer tiempo: a los 12' gol de Leandro Sola, a los 37' gol de Matías González. Segundo tiempo: 23' gol de Martín Schmidt (P), 45' Agustín Bianciotti (BH). Incidencia:exp. Albarracín a los 48' ST.TACURAL 2 - RAMONA 1Cancha: Dep. Tacural. Arbitro: Mauro Cardozo. Reserva: Tacural 0 - Ramona 3.Celiz; Enrici, Moino, Olmos (Saavedra) y Antenori; Pennacino, Gutiérrez, Mandrille y Suárez (Dinono); Herrera y Tejeda (López). DT: C. Eijó.Goyén; Depetris, Merlino, Gramaglia y Serrani (Pereyra); Grimaldi, Velazquez, Imfeld (Wenetz) y Salusso; Dominguez y Volken. DT: G. Bessone.Primer tiempo:15' gol de Antenori (T), 25' gol de Volken -p- (DR). Segundo tiempo: 30' gol de Tejeda -p- (T).BROWN 0 - QUILMES 4Cancha: Brown de San Vicente. Arbitro: Darío Suárez. Reserva: Brown 0 - Quilmes 2.: Aroca (Bessi); Restelli, Arnoldt, Lobos y Milanesio; Sosa (Ensabella), Tántera (Berazategui), Santillán (Sotelo) y Hang; Díaz y Nuñez. DT: A. Zurbriggen.: Pagliero; Franco Forni, Vázquez, Ludueña y Acuña (Ynfante); Suárez, Cortez (Ocampo), Vittarelli Góngora (Carrizo) e Ignacio Forni; Córdoba y Bustos (Weissen). DT: H. Togni.Primer tiempo: 29' gol de Bustos (Q), 47' gol de Vittarelli Góngora (Q). Segundo tiempo: 13' gol de Córdoba (Q), 37' gol de Ynfante (Q).Incidencias: 45' PT expulsado Lobos (B).POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA9 de Julio 30 puntos; Quilmes 28; Libertad 20; Ferro y Ben Hur 19; Tacural 18; Atlético y Peñarol 16; Dep.Aldao y Sp.Norte 14; Brown 13; Bochazo 11; Ramona 9; Unión y Talleres 8; Florida 6.Atlético Rafaela vs. Florida; Ferro vs. 9 de Julio; Talleres vs. Brown; Quilmes vs. Unión; Libertad vs. Sp. Norte; Bochazo vs. Tacural; Ramona vs. Peñarol y Ben Hur vs. Dep. Aldao.