"Tavi", desde una estrella, iluminó la emotiva victoria de Lucas Zbrun

"Tavi" iluminó desde una estrella en la noche de Vila el emotivo primer triunfo de Lucas Zbrun, que en su sexta competencia en el Midgets del Litoral inscribió su nombre en el cuadro de honor del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" - "Copa Forni Sport".Gustavo "Tavi" Zbrun, ex piloto de la categoría y padre de Lucas, falleció en mayo de este año luego de permanecer internado varios días por haber contraído Covid, dejándole ese legado del amor por los "fierros" a su hijo, quien elevó su mirada y sus brazos al cielo en una clara muestra de agradecimiento a su viejo tras haber recibido la bandera a cuadros en el circuito "Juan F. B. Basso" de la Asociación Midgets del Litoral.El juvenil piloto de Rafaela, antes de adjudicarse la victoria, no había tenido la posibilidad de ingresar a una final, aunque lo venía insinuando en las recientes carreras, que lo habían tenido como protagonistaSu jornada consagratoria se inició con un cuarto lugar en la cuarta serie, antes de pegar el gran salto con su éxito en la tercera semifinal, que lo habilitó a partir desde la parte externa de la primera fila en el cierre de la noche.Lucas realizó una largada impecable, que le permitió treparse al liderazgo, que conservó hasta la aparición de la bandera roja por un incidente. Las máquinas debieron mantener sus posiciones en el relanzamiento, que se efectuó por el sistema de "fila india", con Zbrun al frente del grupo y marcando el pulso hasta el momento que se agitó la verde para que regrese la acción, ya de manera definitiva."No pensaba que iba a ganar, porque vine para dar vueltas y tratar de entrar a la final", expresó con total naturalidad Lucas, cuando su victoria en la pista ya se había consumado. Esa misma actitud tuvo para controlar los embates de Federico Maletto, que se acentuaron en las últimas vueltas, manejando la punta con la autoridad de un piloto experimentado.Para oficializar su primer triunfo restaba la verificación técnica, que logró superar, para que el Zbrun Competición festeje, cuando el domingo había consumido su primera hora. La familia y el equipo renovaron sus emociones por una conquista seguramente impensada, pero merecida por el excelente trabajo realizado por el primo del vigente campeón Gonzalo.Las exclusiones por técnica de Maletto y Ezequiel García, determinaron modificaciones en la clasificación, ascendiendo al segundo puesto Leandro Giraudo y al tercero Eugenio Mautino, como consecuencia de la penalización al representante de Freyre.Los resultados de la séptima fecha, que convocó a 55 participantes, se resumen en el siguiente informe:1° Javier Penezone, 2° Leandro Giraudo, 3° Fernando Ramirez, 4° Diego Haspert y 5° Nicolás Felippa.1° Martin Ferrari, 2° Gustavo Garcia, 3° Gonzalo Zbrun, 4° Ezequiel Garcia y 5° Matias Giordano.1° Fernando Merke, 2° Exequiel Gili, 3° Emiliano Torassa, 4° Jorgelina Bruno y 5° Fernando Dalmasso.1° Hernán Calvi, 2° Federico Maletto, 3° Luis Kunz, 4° Lucas Zbrun y 5° Diego Anthonioz.1° Matias Audino, 2° Néstor Bosio, 3° Jonathan Ferrero, 4° Matías Maina y 5° Matías Franco.1° Eugenio Mautino, 2° Nicolás Scandolo, 3° Marcos García, 4° Mariano Garcia y 5° Hernán Filippi.1° Jorge Walker, 2° José Kunz, 3° Cristian Molardo, 4° Arturo Funes y 5° Darío Lovera.1° Hernán Calvi, 2° Martín Ferrari, 3° José Kunz, 4° Gonzalo Zbrun, 5° Hernán Filippi y 6° Matías Baronetto.1° Eugenio Mautino, 2° Leandro Giraudo, 3° Mariano García, 4° Néstor Bosio, 5° Germán Borgnino y 6° Jonathan Ferrero.1° Lucas Zbrun, 2° Luis Kunz, 3° Rodrigo Peretto, 4° Matías Audino, 5° Emiliano Torassa y 6° Gustavo García.1° Federico Maletto, 2° Ezequiel García, 3° Marcos García, 4° Cristian Molardo, 5° Exequiel Gili y 6° Javier Penezone.1° Matias Audino, 2° Javier Penezone, 3° Gonzalo Zbrun, 4° Jonathan Ferrero y 5° Hernán Filippi.1° Néstor Bosio, 2° Cristian Molardo, 3° Germán Borgnino, 4° Emiliano Torassa y 5° Nicolás Felippa.1° Lucas Zbrun, 2° Leandro Giraudo, 3° Eugenio Mautino, 4° Hernán Calvi, 5° Cristian Molardo, 6° Matías Audino, 7° Mariano García, 8° Marcos García, 9° Néstor Bosio, 10° Rodrigo Peretto, 11° José Kunz, 12° Javier Penezone, 13° Martin Ferrari, 14° Luis Kunz; excluidos por técnica Federico Maletto y Ezequiel García.sábado 16 de octubre, primera del Play Off, en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila.