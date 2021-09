Políticos ricos y gente...

Ha quedado en evidencia, quizás con mayor nitidez a partir de la pandemia de Covid, la distancia existente entre la clase política y los argentinos de a pie. En ese terreno que separa a unos y otros ha echado raíces un sentimiento de hastío sobre el cual crece la antipolítica y la apatía, signo de los tiempos en el que el Estado en todos sus niveles no está presente como corresponde. La radiografía social del país es un contundente argumento sobre lo mal que funciona el Estado presente, una figura retórica obligada para los funcionarios adscriptos al populismo, tanto de Rafaela como de Santa Fe o la Argentina.Podría considerarse que la antipolítica y el rechazo creciente a la casta dirigencial se asienta también en la creencia de que no todos somos igual ante la ley. En efecto, funcionarios y legisladores con causas de corrupción con investigaciones avanzadas continúan como si nada viviendo de la teta del Estado, con frugales salarios y dietas, sin rendir cuentas ante la justicia y alejados de cualquier sistema ligado a la transparencia. En la política también rige el "todo pasa", aquella emblemática sentencia patentada por Julio Grondona, el otrora todopoderoso mandamás de la AFA, con la que hacía referencia que tanto el éxito como el fracaso son fugaces y se desvanecen con el transcurso del tiempo.Más allá de algunas excepciones, los políticos no van presos. Y más allá de otras excepciones, también se enriquecen. Como el líder de La Cámpora y actual diputado nacional, Máximo Kirchner, quien declaró un patrimonio de 400 millones de pesos en 2020, lo cual representa un incremento del 37% en comparación con el año anterior, en línea con la tasa de inflación registrado durante ese período.El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) una herencia de 2.848.072 dólares repartidos en dos plazos fijos en el país, el mismo monto que viene repitiendo en sus presentaciones de los últimos años. Durante el año pasado, Kirchner incrementó su patrimonio en 69 millones debido a la devaluación del peso.De acuerdo al tipo de cambio oficial de fines del año pasado, esos plazos fijos equivalieron a 239.095.683 pesos, a lo cual hay que agregarle 27 propiedades que son parte de la herencia que le dejó su padre Néstor Kirchner, y de una donación realizada por su madre Cristina Kirchner tanto para él como para su hermana, Florencia Kirchner.El legislador kirchnerista declaró tener participación accionaria en las sociedades familiares Hotesur SA por 10.151.867 y en Los Sauces SA por 6.667.337 más un crédito para cobrar de esa firma por 1.148.511. También informó sumas de dinero heredadas por un total de $12.838.079, y dos vehículos que valuó en $1.237.500.La actual vicepresidenta adelantó la herencia a sus hijos entregándole todos sus bienes en 2016 para evitar embargos de la Justicia, lo cual terminó sucediendo en el caso de la cuenta bancaria donde cobraba su jubilación y pensión. Kirchner declaró además que sus gastos personales durante el año pasado ascendieron a 1.299.007 pesos, es decir, unos 108.300 pesos por mes.A propósito, Kirchner superó el piso de 200 millones que estipulaba como piso la ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas, también llamada de "impuesto a las riquezas", que él mismo impulsó y que tuvo el rechazo de Juntos por el Cambio.Por cierto, acaba de terminar la campaña de las PASO. Y no parecen destacarse los informes sobre los gastos de partidos o candidatos. Hasta que no haya transparencia plena, cabe la duda (hasta incluso la certeza) de que eso también corre por cuenta de todos los argentinos que pagan impuestos.