La moratoria asegura ingresos por más de $30 millones al Municipio

El secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, Heriberto Lanfranco, informó que hasta ahora 2.354 contribuyentes suscribieron convenios de pago para regularizar sus deudas, originadas en mayor parte por no cumplir con la Tasa General, por algo más de 30 millones de pesos en total. De esta cifra, alrededor de 18 millones de pesos ingresarán en estos días al Tesoro municipal debido a que los morosos se comprometieron a efectuar el pago contado para obtener una bonificación de hasta el 100% de los intereses.

"Estamos en los últimos días de la moratoria para que los contribuyentes que no pudieron cumplir se pongan al día. Venimos trabajando con el sistema de turnos, pero como prácticamente ya están todos otorgados para ingresar a este plan, no descartamos extender por otros 30 días tal como lo autoriza la ordenanza", explicó Lanfranco.

"El total de convenios celebrados hasta el miércoles es de 2.354. Es un número importante. Seguramente hay contribuyentes que formalizarán algunos acuerdos más en lo que resta para la finalización del plazo. La pandemia nos trajo una serie de consecuencias negativas para todos, sin excepción, por lo que consideramos oportuno ofrecer una serie de herramientas para que los contribuyentes puedan honrar sus deudas. En esta moratoria se incluyen deudas sobre todos los tributos municipales y también las multas, exceptuando las infracciones graves como los cruces en semáforos con luz roja, alcoholemia e incumplimiento de las restricciones por pandemia", sostuvo el funcionario.

Lanfranco recordó que la moratoria del año 2020 permitió que "8.574 contribuyentes morosos firmen convenios de pago", pero después llegó la pandemia que golpeó fuerte la economía de las familias, las empresas y las instituciones.

"El plan de pago que está vigente contado incluye como beneficio una quita del 100 por ciento de los intereses para deudas que van del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021. Y si pagan deudas anteriores al 31 de marzo de 2020 se bonifica el 70% de los intereses, siempre y cuando sean con pagos contado en ambos casos", señaló.

"Hasta el momento se han celebrado convenios por 30 millones de pesos. Un 60% del importe de las deudas regularizadas son por pago contado, algo así como 18 millones de pesos, y el 40% restante lo toma en cuotas pero no a largo plazo", detalló Lanfranco. Otro dato es que el 70% de los convenios se suscribieron por deudas relacionadas a la Tasa General de Inmuebles.

La moratoria está vigente hasta mañana para deudas municipales y multas vencidas al 30 de junio de 2021. El plan incluye deudas por Tasa General de Inmuebles, Contribución por Mejoras, Derecho de Registro e Inspección, convenios de pagos, rentas varias, demás tasas y derechos; multas por infracciones de obras y multas de tránsito, excepto las relativas a alcoholemia; cruce de semáforos en rojo; multas por violación de las restricciones y demás medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria y los planes de pago celebrados en el marco de la moratoria 2020.



PRESUPUESTO

Por otra parte, Lanfranco admitió que actualmente "el nivel de ingresos está en niveles similares o quizás un poquito por debajo de las erogaciones y los compromisos que tiene el Municipio mensualmente". "Son momentos en los cuales los ingresos están medianamente estancados, mientras que los gastos suben a partir del nivel inflacionario. El recupero que tengamos a través de este plan de pagos nos generará un efecto importante", se esperanzó.

En relación al proyecto de Presupuesto 2022 que el Departamento Ejecutivo debe presentar ante el Concejo el próximo jueves, Lanfranco dijo que "continuará atravesado por las aristas de la pandemia, estamos trabajando todo el personal de la Secretaría, la Jefatura de Gabinete y el Intendente, pero sin lugar a dudas que salud, prevención en seguridad, producción, empleo, la cuestión de sustentabilidad y obras públicas son los ejes para dar las respuestas que los ciudadanos se merecen".

"Probablemente, pero aún no hay certezas, más bien varias dudas", respondió Lanfranco al ser consultado si el Presupuesto girará en torno a los 6.000 millones de pesos.